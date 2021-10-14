Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил звання Героя України

Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил звання Героя України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.

Про це він розповів під час відеозвернення ввечері 27 квітня.

"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України".

Також він підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.



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Теги: Сергій Наєв, Герой України, Зеленський, ЗСУ
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