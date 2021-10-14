Зеленський присвоїв командувачу Об’єднаних сил звання Героя України
Сьогодні, 02:17
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.
Про це він розповів під час відеозвернення ввечері 27 квітня.
"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України".
Також він підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.
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Про це він розповів під час відеозвернення ввечері 27 квітня.
"Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України".
Також він підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.
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