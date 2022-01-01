ЗСУ за добу знищили 8 повітряних цілей окупантів
Сьогодні, 00:27
За добу 27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - йдеться в дописі.
Відтак, у небі України у вівторок ворог втратив 1 літак (імовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА ОТР.
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах", - йдеться в дописі.
Відтак, у небі України у вівторок ворог втратив 1 літак (імовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА ОТР.
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