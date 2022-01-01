Декомунізація Луцька та 48 кілограмів золота для ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 27 квітня
27 квітень, 23:39
Шістдесят третя доба війни минає, а ми продовжуємо боротися і працювати. І, звісно, на інформаційному фронті – не без добрих новин.
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 27 квітня, нагадаємо вам про таке:
У ВНУ безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до національного мультипредметного тесту
Пропонують безоплатну підготовку до національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України від кращих викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Заняття розпочнуться вже з 10 травня.
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«Динамо» зібрало для України 400 тисяч євро під час матчу з «Боруссією Дортмунд»
Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від війни з російським агресором та на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним військовим вторгненням РФ на територію України.
22 400 російських військових загинули в Україні: втрати окупанта станом на 27 квітня
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,
- артилерійських систем – 421 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 71 (+2) од,
- літаків – 185 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+1) од,
- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
- кораблів/катерів - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),
- спеціальної техніки - 31 (+0).
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
У Луцьку перейменували п`ять вулиць
Перейменували 5 вулиць, які підпадали про закон про декомунізацію, бо носили імена комуністів. Отож, старі і нові назви:
Боженка – Магістральна,
Говорова - Чубинського,
Нікішева - Вербицького,
Ярощука - Тимошенка,
Федорова - Героїв-добровольців.
Польща прийме на лікування поранених жителів Маріуполя
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність польської сторони прийняти на лікування мирних жителів Маріуполя Донецької області, які зазнали поранень внаслідок російської окупації.
Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями
“Сьогодні зранку уже розпочали демонтаж комуністичної та іншої антиукраїнської символіки на Меморіалі. За кілька днів наземний демонтаж буде завершений. Замовили вишку зі Львова, щоб вирішити питання із зіркою на стелі. До першого травня підрядник обіцяє замінити цифри початку війни з 1941 на 1939 рік ”, - зазначив мер міста Ігор Поліщук.
Крім того, протягом місяця (з моменту ухвалення рішення) за участю представників громадськості та фахівців, у тому числі й архітекторів, виконком має напрацювати пропозиції щодо проєкту реконструкції меморіального комплексу та вивчатиметься можливість надання йому статусу пам’ятки історії місцевого значення.
За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
У порівнянні з минулим роком кількість ДТП у Волинській області знизилася на 70 відсотків, з постраждалими – на 51 відсоток.
Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ
Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Starlink Ukraine зареєстрували сьогодні, 27 квітня, як представництво компанії SpaceX.
До слова, SpaceX – це американська приватна космічна компанія Ілона Маска. Компанія займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних послуг та комунікаційних послуг.
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький клінічний пологовий будинок отримав транспортний інкубатор для новонароджених з кисневим обладнанням та транспортним респіратором. Він призначений для безпечного перевезення діток, що потребують термінової медичної допомоги, а також для їх транспортування з одного відділення (операційної, пологової) до іншого.
На Волинь переїхав завод із Луганщини
Раді вітати на Волині! Сьогодні відбулася робоча зустріч начальника та фахівців Управління Держпраці у Волинській області з представниками ТОВ «Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод» щодо співпраці та надання консультативної допомоги у зв’язку з релокацією підприємства на територію Волинської області.
Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів
Мінус один. Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки Мі-8 Юрія Белітченка. Окупант повернувся додому в цинковій труні.
Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота
За ініціативи Офісу генерального прокурора передали 48 кілограмів золота до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Золото конфіскували в межах розслідування щодо колишнього міністра часів Януковича.
До слова, вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.
Збройні Сили України знищили на Сході понад 70 окупантів за добу
Відомо, що українські воїни протягом 27 квітня знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники! Дякуємо ЗСУ!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Сьогодні, 27 квітня, нагадаємо вам про таке:
У ВНУ безкоштовно готуватимуть абітурієнтів до національного мультипредметного тесту
Пропонують безоплатну підготовку до національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України від кращих викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Заняття розпочнуться вже з 10 травня.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
«Динамо» зібрало для України 400 тисяч євро під час матчу з «Боруссією Дортмунд»
Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від війни з російським агресором та на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним військовим вторгненням РФ на територію України.
22 400 російських військових загинули в Україні: втрати окупанта станом на 27 квітня
Щоденна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34) од,
- артилерійських систем – 421 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 71 (+2) од,
- літаків – 185 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+1) од,
- автомобільної техніки - 1666 (+23) од,
- кораблів/катерів - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),
- спеціальної техніки - 31 (+0).
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
У Луцьку перейменували п`ять вулиць
Перейменували 5 вулиць, які підпадали про закон про декомунізацію, бо носили імена комуністів. Отож, старі і нові назви:
Боженка – Магістральна,
Говорова - Чубинського,
Нікішева - Вербицького,
Ярощука - Тимошенка,
Федорова - Героїв-добровольців.
Польща прийме на лікування поранених жителів Маріуполя
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність польської сторони прийняти на лікування мирних жителів Маріуполя Донецької області, які зазнали поранень внаслідок російської окупації.
Меморіал «Вічна Слава» у Луцьку перейменують, а цифри щодо Другої світової війни змінять найближчими днями
“Сьогодні зранку уже розпочали демонтаж комуністичної та іншої антиукраїнської символіки на Меморіалі. За кілька днів наземний демонтаж буде завершений. Замовили вишку зі Львова, щоб вирішити питання із зіркою на стелі. До першого травня підрядник обіцяє замінити цифри початку війни з 1941 на 1939 рік ”, - зазначив мер міста Ігор Поліщук.
Крім того, протягом місяця (з моменту ухвалення рішення) за участю представників громадськості та фахівців, у тому числі й архітекторів, виконком має напрацювати пропозиції щодо проєкту реконструкції меморіального комплексу та вивчатиметься можливість надання йому статусу пам’ятки історії місцевого значення.
За час війни на Волині значно зменшилася кількість ДТП
У порівнянні з минулим роком кількість ДТП у Волинській області знизилася на 70 відсотків, з постраждалими – на 51 відсоток.
Після доукомплектації в Росії повертатися на війну відмовилася ціла військова частина, – СБУ
Все більше російських військових починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
Аби прослухати аудіо, натисніть на заголовок
В Україні зареєстрували представництво компанії Ілона Маска
Starlink Ukraine зареєстрували сьогодні, 27 квітня, як представництво компанії SpaceX.
До слова, SpaceX – це американська приватна космічна компанія Ілона Маска. Компанія займається будівництвом космічного транспорту, наданням космічних транспортних послуг та комунікаційних послуг.
Луцький пологовий отримав транспортний інкубатор для новонароджених. ФОТО
Луцький клінічний пологовий будинок отримав транспортний інкубатор для новонароджених з кисневим обладнанням та транспортним респіратором. Він призначений для безпечного перевезення діток, що потребують термінової медичної допомоги, а також для їх транспортування з одного відділення (операційної, пологової) до іншого.
На Волинь переїхав завод із Луганщини
Раді вітати на Волині! Сьогодні відбулася робоча зустріч начальника та фахівців Управління Держпраці у Волинській області з представниками ТОВ «Сєвєродонецький асфальтно-бетонний завод» щодо співпраці та надання консультативної допомоги у зв’язку з релокацією підприємства на територію Волинської області.
Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів
Мінус один. Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки Мі-8 Юрія Белітченка. Окупант повернувся додому в цинковій труні.
Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота
За ініціативи Офісу генерального прокурора передали 48 кілограмів золота до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Золото конфіскували в межах розслідування щодо колишнього міністра часів Януковича.
До слова, вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн.
Збройні Сили України знищили на Сході понад 70 окупантів за добу
Відомо, що українські воїни протягом 27 квітня знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники! Дякуємо ЗСУ!
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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