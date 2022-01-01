Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота

Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота
За ініціативи Офісу генерального прокурора передали 48 кілограмів золота до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Золото конфіскували в межах розслідування щодо колишнього міністра часів Януковича.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці.

"Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн. Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найбільший в історії України хабар віддали армії.



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Теги: Офіс генпрокурора, золото, Янукович, ЗСУ
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