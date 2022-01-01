Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота





Про це



"Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн. Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, раніше ми писали, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За ініціативи Офісу генерального прокурора передали 48 кілограмів золота до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Золото конфіскували в межах розслідування щодо колишнього міністра часів Януковича.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці."Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн. Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»", - йдеться в дописі.Нагадаємо, раніше ми писали, що найбільший в історії України хабар віддали армії.

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