Офіс генпрокурора передав на потреби ЗСУ 48 кілограмів конфіскованого золота
Сьогодні, 21:50
За ініціативи Офісу генерального прокурора передали 48 кілограмів золота до державного бюджету на потреби Збройних Сил України. Золото конфіскували в межах розслідування щодо колишнього міністра часів Януковича.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці.
"Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн. Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що найбільший в історії України хабар віддали армії.
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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Фейсбуці.
"Вартість вилученого у грошовому еквіваленті складає понад 90 млн грн. Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією «Межигір’я»", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що найбільший в історії України хабар віддали армії.
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