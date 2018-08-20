Збройні Сили України знищили на Сході понад 70 окупантів за добу





Про це



Відомо, що українські воїни протягом доби знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники.



Інформують також, що ворог здійснив 3 атаки. Наразі бої тривають.



Нагадаємо, українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України продовжують нищити російських окупантів. Протягом 27 квітня на східному напрямку ворожа армія втратила ще понад 70 осіб.Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Фейсбуці.Відомо, що українські воїни протягом доби знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники.Інформують також, що ворог здійснив 3 атаки. Наразі бої тривають.Нагадаємо,

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію