Збройні Сили України знищили на Сході понад 70 окупантів за добу
Сьогодні, 22:25
Захисники України продовжують нищити російських окупантів. Протягом 27 квітня на східному напрямку ворожа армія втратила ще понад 70 осіб.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Фейсбуці.
Відомо, що українські воїни протягом доби знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники.
Інформують також, що ворог здійснив 3 атаки. Наразі бої тривають.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Фейсбуці.
Відомо, що українські воїни протягом доби знищили 75 загарбників, одну бойову машину піхоти, дві одиниці автомобільної техніки та два безпілотники.
Інформують також, що ворог здійснив 3 атаки. Наразі бої тривають.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Подоляк припускає, що військові склади і нафтобази у прикордонних районах Росії вибухатимуть дедалі частіше
Сьогодні, 22:50
Збройні Сили України знищили на Сході понад 70 окупантів за добу
Сьогодні, 22:25
Російські окупанти крадуть зброю у своїх побратимів, – СБУ
Сьогодні, 20:20
Медіа