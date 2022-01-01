Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів
Сьогодні, 21:23
Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки Мі-8 Юрія Белітченка. Окупант повернувся додому в цинковій труні.
Про це повідомляє український військовослужбовець, представник українського Генерального Штабу Анатолій Штефан, передає OBOZREVATEL.
Російські окупанти вирішили помститися за знищеного злочинця - і обстрілювали мирних українців "іменними" снарядами, на одному з яких було написано прізвище Белітченка.
"Командир вертолітної ланки Мі-8 майор (на 2020 рік) Белітченко Юрій із Кореновська під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав офіцер.
Він показав фото ліквідованого окупанта, який воював проти українського народу.
За ліквідацію Белітченка, а також низки інших російських окупантів, їхні, поки що живі, спільники вирішили помститися. Мстилися, як завжди, мирним українським громадянам. У мережі з'явилося фото боєприпасів, якими обстрілювали рашисти мирні українські міста та села. На кожному – ім'я ліквідованого українськими захисниками російського окупанта. Серед них – і прізвище Белітченка.
"Ракети, що летять у мирних жителів. Ось тільки фашисти – саме орда, яка прийшла на нашу землю. А ці пілоти правильно повернулися додому", - наголосив Штефан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє український військовослужбовець, представник українського Генерального Штабу Анатолій Штефан, передає OBOZREVATEL.
Російські окупанти вирішили помститися за знищеного злочинця - і обстрілювали мирних українців "іменними" снарядами, на одному з яких було написано прізвище Белітченка.
"Командир вертолітної ланки Мі-8 майор (на 2020 рік) Белітченко Юрій із Кореновська під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав офіцер.
Він показав фото ліквідованого окупанта, який воював проти українського народу.
За ліквідацію Белітченка, а також низки інших російських окупантів, їхні, поки що живі, спільники вирішили помститися. Мстилися, як завжди, мирним українським громадянам. У мережі з'явилося фото боєприпасів, якими обстрілювали рашисти мирні українські міста та села. На кожному – ім'я ліквідованого українськими захисниками російського окупанта. Серед них – і прізвище Белітченка.
"Ракети, що летять у мирних жителів. Ось тільки фашисти – саме орда, яка прийшла на нашу землю. А ці пілоти правильно повернулися додому", - наголосив Штефан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів
Сьогодні, 21:23
Російські окупанти крадуть зброю у своїх побратимів, – СБУ
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
Сьогодні, 19:35
Медіа