Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки окупантів

Юрія Белітченка. Окупант повернувся додому в цинковій труні.



Про це повідомляє український військовослужбовець, представник українського Генерального Штабу Анатолій Штефан,



Російські окупанти вирішили помститися за знищеного злочинця - і обстрілювали мирних українців "іменними" снарядами, на одному з яких було написано прізвище Белітченка.



"Командир вертолітної ланки Мі-8 майор (на 2020 рік) Белітченко Юрій із Кореновська під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав офіцер.



Він показав фото ліквідованого окупанта, який воював проти українського народу.







За ліквідацію Белітченка, а також низки інших російських окупантів, їхні, поки що живі, спільники вирішили помститися. Мстилися, як завжди, мирним українським громадянам. У мережі з'явилося фото боєприпасів, якими обстрілювали рашисти мирні українські міста та села. На кожному – ім'я ліквідованого українськими захисниками російського окупанта. Серед них – і прізвище Белітченка.



"Ракети, що летять у мирних жителів. Ось тільки фашисти – саме орда, яка прийшла на нашу землю. А ці пілоти правильно повернулися додому", - наголосив Штефан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни ліквідували командира вертолітної ланки Мі-8Окупант повернувся додому в цинковій труні.Про це повідомляє український військовослужбовець, представник українського Генерального Штабу передає OBOZREVATEL.Російські окупанти вирішили помститися за знищеного злочинця - і обстрілювали мирних українців "іменними" снарядами, на одному з яких було написано прізвище Белітченка."Командир вертолітної ланки Мі-8 майор (на 2020 рік) Белітченко Юрій із Кореновська під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав офіцер.Він показав фото ліквідованого окупанта, який воював проти українського народу.За ліквідацію Белітченка, а також низки інших російських окупантів, їхні, поки що живі, спільники вирішили помститися. Мстилися, як завжди, мирним українським громадянам. У мережі з'явилося фото боєприпасів, якими обстрілювали рашисти мирні українські міста та села. На кожному – ім'я ліквідованого українськими захисниками російського окупанта. Серед них – і прізвище Белітченка."Ракети, що летять у мирних жителів. Ось тільки фашисти – саме орда, яка прийшла на нашу землю. А ці пілоти правильно повернулися додому", - наголосив Штефан.

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