Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня

У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 14°С.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки: "На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду". Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.