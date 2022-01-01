Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки: "На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду". Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 6°С до 14°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки: "На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду". Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.
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