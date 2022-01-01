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На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО

На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
27 квітня у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відбулось прощання із загиблим солдатом Євгеном Сердюком.

Про це інформують на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Військовослужбовець з Луганщини знайшов вічний спочинок у Володимирі, оскільки зараз тут проживають його рідні.

23-річний Євгеній Середюк народився у селі Кримське Новоайдарівського району Луганської області, проживав у місті Щастя.

Починаючи з 2018 року служив у лавах ЗСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мужньо захищав рідну землю від окупантів. 17 квітня військовослужбовець загинув у бою на Донеччині.

Тіло полеглого героя привезли у Володимир, оскільки у сусідньому Нововолинську нині мешкають його мама та сестра. Ховали Євгенія Середюка у закритій труні, накритій синьо-жовтим стягом, під звуки військового оркестру.
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО

"Окрім небагаточисельних родичів, прийшли попрощатись з бійцем і жителі громади, адже загибель кожного нашого захисника – це спільний біль усієї України. Місцем вічного спочинку героя стало Федорівське кладовище", - іформують у громаді.
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО
На Волині поховали Героя з Луганщини. ФОТО

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Теги: Євген Сердюк, Володимир, Луганщина, похорон, військовий, Герой
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