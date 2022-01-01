Російські окупанти крадуть зброю у своїх побратимів, – СБУ
Сьогодні, 20:20
Російські окупанти вийшли на новий рівень - тепер вони вже крадуть самі в себе.
Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопили СБУ.
За словами окупантів, зброю вони забирають у своїх же вбитих чи поранених побратимів. Деяку з них вони навіть закопують, щоб згодом за нею повернутися. Що цікаво, батько одного з загарбників навіть просить “прикопати” йому парочку автоматів і пістолетів.
“Тут є спі***ний автоматик. Сп***ив в когось із своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала духсотим і трисотим. Вона лишається у нас”, – розповідає окупант батькові.
В СБУ також додали, що найбільшою “популярністю” серед окупантів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.
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Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопили СБУ.
За словами окупантів, зброю вони забирають у своїх же вбитих чи поранених побратимів. Деяку з них вони навіть закопують, щоб згодом за нею повернутися. Що цікаво, батько одного з загарбників навіть просить “прикопати” йому парочку автоматів і пістолетів.
“Тут є спі***ний автоматик. Сп***ив в когось із своїх. У нас зброя значиться на кожній людині. Є зброя, яка належала духсотим і трисотим. Вона лишається у нас”, – розповідає окупант батькові.
В СБУ також додали, що найбільшою “популярністю” серед окупантів користуються прилади нічного бачення та тепловізори – вони дорогі та їх найпростіше вивезти, прикріпивши на кришці БТРа.
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