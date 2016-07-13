Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.



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"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.



Strongly welcome&support today’s proposal of @VDombrovskis to bring tariffs on #Ukraine’s imports to the

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Словаччинизакликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.Про це повідомляє "Європейська правда"."Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.

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