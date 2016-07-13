Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
Сьогодні, 06:15
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.
Strongly welcome&support today’s proposal of @VDombrovskis to bring tariffs on #Ukraine’s imports to the
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
Сьогодні, 06:15
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді
Сьогодні, 05:17
На півдні Росії готують бомбосховища
Сьогодні, 04:20
Макрона офіційно оголосили президентом Франції
Сьогодні, 03:14
Медіа