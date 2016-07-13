Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.

Теги: ЄС, експорт з України, Едуард Гегер, Словаччина
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