Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні
Сьогодні, 08:30
До кінця травня – на початку червня Україна отримає важке озброєння від Заходу, після чого розпочне активні наступальні дії для звільнення своїх територій від російських військ.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE", передає "Суспільне".
За його словами, потрібен деякий час, аби в Україну надійшла важка зброя – танки, бронетехніка, реактивні системи залпового вогню тощо. Також, зазначив Арестович, деякий час займе бойове злагодження, оскільки Україна "не кидає в бій свої солдатів непідготовленими".
"До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готових переходити у наступ", — сказав радник голови ОП.
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За його прогнозом, у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої.
"Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє. Вони поженуть строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", — сказав Арестович.
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Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE", передає "Суспільне".
За його словами, потрібен деякий час, аби в Україну надійшла важка зброя – танки, бронетехніка, реактивні системи залпового вогню тощо. Також, зазначив Арестович, деякий час займе бойове злагодження, оскільки Україна "не кидає в бій свої солдатів непідготовленими".
"До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готових переходити у наступ", — сказав радник голови ОП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не розриватиме економічні зв'язки з Білоруссю, – Арестович
За його прогнозом, у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої.
"Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє. Вони поженуть строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", — сказав Арестович.
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