Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні





Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE",



За його словами, потрібен деякий час, аби в Україну надійшла важка зброя – танки, бронетехніка, реактивні системи залпового вогню тощо. Також, зазначив Арестович, деякий час займе бойове злагодження, оскільки Україна "не кидає в бій свої солдатів непідготовленими".



"До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готових переходити у наступ", — сказав радник голови ОП.



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За його прогнозом, у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої.



"Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє. Вони поженуть строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", — сказав Арестович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця травня – на початку червня Україна отримає важке озброєння від Заходу, після чого розпочне активні наступальні дії для звільнення своїх територій від російських військ.Про це заявив радник голови Офісу президентав ефірі "Фейгін LIVE", передає "Суспільне".За його словами, потрібен деякий час, аби в Україну надійшла важка зброя – танки, бронетехніка, реактивні системи залпового вогню тощо. Також, зазначив Арестович, деякий час займе бойове злагодження, оскільки Україна "не кидає в бій свої солдатів непідготовленими"."До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готових переходити у наступ", — сказав радник голови ОП.За його прогнозом, у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої."Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє. Вони поженуть строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", — сказав Арестович.

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