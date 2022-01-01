Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні

Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні
До кінця травня – на початку червня Україна отримає важке озброєння від Заходу, після чого розпочне активні наступальні дії для звільнення своїх територій від російських військ.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE", передає "Суспільне".

За його словами, потрібен деякий час, аби в Україну надійшла важка зброя – танки, бронетехніка, реактивні системи залпового вогню тощо. Також, зазначив Арестович, деякий час займе бойове злагодження, оскільки Україна "не кидає в бій свої солдатів непідготовленими".

"До кінця травня – початку червня західна зброя надійде у товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил та засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути на двох чи трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готових переходити у наступ", — сказав радник голови ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не розриватиме економічні зв'язки з Білоруссю, – Арестович

За його прогнозом, у другій половині червня або у липні в Україні відбуватимуться запеклі бої.

"Але вже українська армія піде у наступ. Російська армія це розуміє. Вони поженуть строковиків, яких почали призивати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій ржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових", — сказав Арестович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Арестович, війна, прогнози, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські військові страчували українців на Донеччині, – США
Сьогодні, 08:35
Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні
Сьогодні, 08:30
Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 07:11
Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
Сьогодні, 06:15
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Вторгнення Росії в Україну: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
27 квітень, 08:37
Україна не розриватиме економічні зв'язки з Білоруссю, – Арестович Україна не розриватиме економічні зв'язки з Білоруссю, – Арестович
26 квітень, 19:47
У Генштабі спростували інформацію про розмінування Чонгару У Генштабі спростували інформацію про розмінування Чонгару
25 квітень, 22:17
В Офісі президента спростували інформацію про те, що окупанти контролюють Маріуполь В Офісі президента спростували інформацію про те, що окупанти контролюють Маріуполь
24 квітень, 18:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські військові страчували українців на Донеччині, – США
Сьогодні, 08:35
 0
Арестович прогнозує наступ ЗСУ та запеклі бої у червні-липні
Сьогодні, 08:30
 0
Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 07:11
 0
Прем’єр Словаччини закликає назавжди скасувати всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
Сьогодні, 06:15
 0
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт у Луцькій громаді
Сьогодні, 05:17
 0
Медіа
відео
1/8