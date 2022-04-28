Російські військові страчували українців на Донеччині, – США
Сьогодні, 08:35
США мають достовірну інформацію, що російські військові страчували українців, які намагалися здатися в полон на Донеччині.
Про це під час засідання Радбезу ООН повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак, пише LB.ua з посиланням на The Hill.
"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - зазначила вона.
Ван Шаак озвучила керівництву Росії послання від США: "Наше просте послання російському військовому і політичному керівництву і рядовим членам таке: світ спостерігає, і ви будете притягнуті до відповідальності".
Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.
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Про це під час засідання Радбезу ООН повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак, пише LB.ua з посиланням на The Hill.
"Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту. Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну кару цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - зазначила вона.
Ван Шаак озвучила керівництву Росії послання від США: "Наше просте послання російському військовому і політичному керівництву і рядовим членам таке: світ спостерігає, і ви будете притягнуті до відповідальності".
Раніше президент США Джо Байден США назвав дії Росії в Україні геноцидом.
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