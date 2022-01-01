За добу на Луганщині ворог відкривав вогонь 29 разів: 4 мирних мешканців загинули





Про це Сергій Гайдай.



29 разів російська армія завдавала ударів по мирним помешканням луганчан.



Застосовані, авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя.



"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній. У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людині отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ззаначив голова Луганської ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 27 квітня на Луганщині загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній.Про це повідомив голова Луганської ОВА29 разів російська армія завдавала ударів по мирним помешканням луганчан.Застосовані, авіація, системи залпового вогню, ствольна артилерія, мінометна зброя."По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній. У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людині отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ззаначив голова Луганської ОВА.

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