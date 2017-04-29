Гул моторів і скрегіт гальм: як Луцьк заполонили байкери. ФОТО





Дійство розпочалось 16 червня і триватиме два дні, - інформує



До мотопробігу долучились вершники залізних коней із клубів «Winds MC» та «Lions MC Ukraine», а також вільні байкери.



Усі з’їхались на територію біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.



«У нас кожного року відбуваються байкерські фестивалі, збираються люди, які нас знають, яких ми знаємо, і навіть малознайомі люди, все для того, щоб поспілкуватись між собою про мотоцикли, про новини.



Збираємось за містом, а потім приїжджаємо у місто, щоб люди про нас знали, щоб не забували про байкерів. Сьогодні у нас будуть діти полеглих і живих атовців, ми хочемо для них зробити невелике свято. Потім вертаємось за місто і будемо там два дні», - розповів президент регіонального осередку «Lions MC Ukraine» Олексій Боцман.



Байкери влаштували шоу, від якого лучани були у захваті. Згодом катали дітей учасників АТО та всіх охочих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські та львівські байкери заполонили центр Луцька. Задля проведення зльоту перекрили частину проспекту Волі.Дійство розпочалось 16 червня і триватиме два дні, - інформує "Перший" До мотопробігу долучились вершники залізних коней із клубів «Winds MC» та «Lions MC Ukraine», а також вільні байкери.Усі з’їхались на територію біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що навпроти головного корпусу СНУ імені Лесі Українки.«У нас кожного року відбуваються байкерські фестивалі, збираються люди, які нас знають, яких ми знаємо, і навіть малознайомі люди, все для того, щоб поспілкуватись між собою про мотоцикли, про новини.Збираємось за містом, а потім приїжджаємо у місто, щоб люди про нас знали, щоб не забували про байкерів. Сьогодні у нас будуть діти полеглих і живих атовців, ми хочемо для них зробити невелике свято. Потім вертаємось за місто і будемо там два дні», - розповів президент регіонального осередку «Lions MC Ukraine»Байкери влаштували шоу, від якого лучани були у захваті. Згодом катали дітей учасників АТО та всіх охочих.

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