Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку стартував завершальний день фестивалю повітряних куль «Aerosfera».
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик.
У суботу, 16 червня, завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera».
"Хтось в 5 ранку ще спить, а хтось займається звичайною рутинною метушньою на іподромі. Третій день, як аеростати літають над нашим містом!" - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик.
У суботу, 16 червня, завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera».
"Хтось в 5 ранку ще спить, а хтось займається звичайною рутинною метушньою на іподромі. Третій день, як аеростати літають над нашим містом!" - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
Сьогодні, 09:29
У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
Сьогодні, 08:45