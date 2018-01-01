вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО

Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
У Луцьку стартував завершальний день фестивалю повітряних куль «Aerosfera».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик.

У суботу, 16 червня, завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera».

"Хтось в 5 ранку ще спить, а хтось займається звичайною рутинною метушньою на іподромі. Третій день, як аеростати літають над нашим містом!" - зауважив він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: повітряні кулі, фестиваль, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Москві таксі влетіло в натовп перехожих, серед постраждалих - українець. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
Сьогодні, 09:29
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 09:10
У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
16 червень, 23:45
Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку Розваги, світлове шоу та польоти: яким буде перший фестиваль повітряних куль у Луцьку
05 червень, 13:10
Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні Фестиваль повітряних куль: лучан розважатимуть на тематичному атракціоні
15 червень, 19:35
Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль Оприлюднили програму першого в Луцьку фестивалю повітряних куль
14 червень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Москві таксі влетіло в натовп перехожих, серед постраждалих - українець. ВІДЕО
Сьогодні, 10:17
 0
Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку втаранилися Volvo та автобус. ФОТО
Сьогодні, 09:29
 0
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 09:10
 0
У центрі Луцька в жінки вкрали електровелосипед
Сьогодні, 08:45
 0
Медіа
відео
1/8