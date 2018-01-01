Показали, як у небо над Луцьком піднімають велетенські повітряні кулі. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик.



У суботу, 16 червня, завершився перший день унікального для міста



"Хтось в 5 ранку ще спить, а хтось займається звичайною рутинною метушньою на іподромі. Третій день, як аеростати літають над нашим містом!" - зауважив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стартував завершальний день фестивалю повітряних куль «Aerosfera».Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту сім'ї, молоді та спорту ЛуцькрадиУ суботу, 16 червня, завершився перший день унікального для міста фестивалю повітряних куль «Aerosfera» "Хтось в 5 ранку ще спить, а хтось займається звичайною рутинною метушньою на іподромі. Третій день, як аеростати літають над нашим містом!" - зауважив він.

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