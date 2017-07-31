Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа

Віктор Чухрайопублікував добірку гарних світлин літніх червневих днів.



Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



"Ці літні червневі дні...Вони так пахнуть чебрецем і спілими вишнями", - йдеться в дописі.





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