Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:25
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрайопублікував добірку гарних світлин літніх червневих днів.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
"Ці літні червневі дні...Вони так пахнуть чебрецем і спілими вишнями", - йдеться в дописі.
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Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
"Ці літні червневі дні...Вони так пахнуть чебрецем і спілими вишнями", - йдеться в дописі.
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