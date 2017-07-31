вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа

Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрайопублікував добірку гарних світлин літніх червневих днів.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

"Ці літні червневі дні...Вони так пахнуть чебрецем і спілими вишнями", - йдеться в дописі.

Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Віктор Чухрай, фото, літо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Еротика та війна: спогади про Любомль 1944 року
Гігантські кулі над вечірнім містом: у Луцьку – фестиваль «Aerosfera». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку Skoda протаранила Renault. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Віктор Медведчук купив три телевізійні канали
Сьогодні, 09:38
Чебрець і спілі вишні: літо на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 09:25
«Заглох» візок: у Луцьку чоловік з інвалідністю не міг дістатися додому. ФОТО
Сьогодні, 09:16
Біля колишнього луцького вокзалу знайшли давню бруківку. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Луцький фотограф оригінально попрощався з останнім днем липня Луцький фотограф оригінально попрощався з останнім днем липня
31 липень, 2017, 20:17
Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа Мокрий Луцьк на знімках луцького фотографа
12 червень, 15:25
Неначе князь Любарт оглядає землі свої, - луцький фотограф про птаха Неначе князь Любарт оглядає землі свої, - луцький фотограф про птаха
06 травень, 16:02
Луцький фотограф «вполював» весняну блискавку Луцький фотограф «вполював» весняну блискавку
02 травень, 23:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЦИТАТНИК Віталія Кварцяного: «30 мільйонів - то багато, я за 20 рішу». ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські
Сьогодні, 10:36
 0
Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Сьогодні, 10:30
 0
Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
Сьогодні, 10:25
 0
У Луцьку від керівників комунальних підприємств хочуть почути звіти
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8