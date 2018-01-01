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Лучан кличуть побачити унікальний дитячий садочок. ВІДЕО

Лучан кличуть побачити унікальний дитячий садочок. ВІДЕО
У Луцьку презентують приватний дошкільний заклад – центр розвитку дітей Happy kids club. Презентація відбудеться 5 липня на проспекті Перемоги, 30 (3-поверхова будівля сірого кольору).

Про це повідомляють у Facebook.

На презентації обіцяють представити загальну концепцію закладу, влаштувати екскурсію навчальними кімнатами, а також кімнатами для відпочинку й усіма допоміжними приміщеннями Happy kids club.

"Ви зможете особисто познайомитися і поспілкуватися з нашими викладачами та вихователями, кухарем, психологом, адміністраторами і засновницею закладу. Ми розповімо про те, як відбуватиметься процес навчання, чому саме ми приділятимемо найбільше уваги, які методики будуть використовуватися для навчання ваших дітей, який розпорядок дня запланований для їх продуктивного розвитку", - йдеться у повідомленні-анонсі.

Серед спікерів — засновниця Happy kids club — Валентина Галущак, дитячий психолог — Ольга Кухарчук, лікар-терапевт, експерт з дієтології, керівник проекту Health Club, консультант з організації харчування дітей у Happy kids club — Людмила Пилипюк.



Для того, аби відвідати презентацію унікального дитсадка, необхідно попередньо зареєструватися.

Нагадаємо, раніше у інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost засновниця закладу Валентина Галущак розповідала, що він стане чудовою альтернативою державних закладів, забюрократизованих та обмежених у використані сучасних методів виховання.

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Теги: Happy kids club, дитсадок, Валентина Галущак, Луцьк
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Коментарі 1
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