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Беззмістовна акція, – патрульна поліція про «штурм» управління «Авто Євро Силою». ФОТО. ВІДЕО

Беззмістовна акція, – патрульна поліція про «штурм» управління «Авто Євро Силою». ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку 23 червня активісти організації «Авто євро сила» блокували роботу Патрульної поліції Волині.

Учасники імпровізованого зібрання намагались потрапити на територію Управління на власних автівках, незважаючи на те, що це – об’єкт, який охороняється, - інформує прес-служба Патрульної поліції Волині.

Разом з тим, усі учасники зібрання потрапили на об'єкт, де спілкувались з заступником начальника та іншими поліцейськими.
Між тим зауважують, що конкретних питань в них не було.

До слова, обурення активістів було викликане нібито забороною зйомки у відділку поліції. Тож, з цього приводу триває службова перевірка.

"Такі беззмістовні акції, намагання проїхати на територію, блокування руху службових автомобілів, провокативні висловлювання та залучення ЗМІ з сумнівною репутацією свідчать про намагання довести вагомість свого угрупування, а також є певним тиском на працівників патрульної поліції. Це не відповідає ані законам України, ані європейським стандартам, за які нібито вболівають активісти цієї організації. Це лише чергова невдала спроба гучно заявити про себе, з’явитись в інформаційному просторі, використавши патрульну поліцію як вдалий майданчик, що найбільш сприятливий для публічного тиску", - йдеться у повідомленні патрульних.

Зазначають також, що манера спілкування учасників свідчить про те, що вони спеціально нагнітали ситуацію, провокували конфлікт.

Нагадаємо, що у Луцьку активісти організації «Авто євро сила» прийшли пікетувати управління поліції.

Беззмістовна акція, – патрульна поліція про «штурм» управління «Авто Євро Силою». ФОТО. ВІДЕО
Беззмістовна акція, – патрульна поліція про «штурм» управління «Авто Євро Силою». ФОТО. ВІДЕО
Беззмістовна акція, – патрульна поліція про «штурм» управління «Авто Євро Силою». ФОТО. ВІДЕО


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Теги: патрульна поліція, активісти, блокування
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Коментарі 1
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Це дійсно таке відбувається?! Що за країна...
Викликається спецпідрозділ, всіх кладуть лицем в асфальт, авто що блокують проїзд - на евакуатор і на штрафмайданчик. особи затримуються, оформлюються матеріали і передаються в суд. Суд дає цим бандитам по 3 роки тюрми і питання закрите.

Поліція - виконуйте свої функції!!!

Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій — карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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