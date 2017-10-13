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У мерії не знають, чому в Луцьку смердить

У мерії не знають, чому в Луцьку смердить
У Луцьку за два тижні отримали 98 дзвінків щодо неприємного запаху нечистот, який поширюється в місті.

Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Не зрозуміло чому та з якої причини у місті поширюються неприємні запахи. Усе йде з центру міста, де немає вигрібних ям, нічого такого.

Треба далі розбиратися, дивитися», - зауважив заступник мера Григорій Недопад.

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Теги: сморід, Луцьк, проблема, мерія
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