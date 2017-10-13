У мерії не знають, чому в Луцьку смердить

У Луцьку за два тижні отримали 98 дзвінків щодо неприємного запаху нечистот, який поширюється в місті.Про це йшлося у вівторок, 26 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Не зрозуміло чому та з якої причини у місті поширюються неприємні запахи. Усе йде з центру міста, де немає вигрібних ям, нічого такого.Треба далі розбиратися, дивитися», - зауважив заступник мера