На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Волинські правоохоронці розшукують Ученко Ніну Степанівну, яку судили за крадіжку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Жінка - 10 липня 1972 року народження, мешканка міста Володимир-Волинський.
Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Жінка - 10 липня 1972 року народження, мешканка міста Володимир-Волинський.
Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У мерії не знають, чому в Луцьку смердить
Сьогодні, 10:17
Луцькі маршрутники відмовляються возити учнів за 2 гривні
Сьогодні, 10:12