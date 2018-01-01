вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО

На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Ученко Ніну Степанівну, яку судили за крадіжку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Жінка - 10 липня 1972 року народження, мешканка міста Володимир-Волинський.

Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злочин, крадіжка, поліція, розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У мерії не знають, чому в Луцьку смердить
Сьогодні, 10:17
Луцькі маршрутники відмовляються возити учнів за 2 гривні
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
Двоє волинян можуть «сісти» на п'ять років за крадіжку корови Двоє волинян можуть «сісти» на п'ять років за крадіжку корови
15 травень, 12:04
16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку 16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку
10 травень, 13:05
На Волині жінка обікрала автомобіль На Волині жінка обікрала автомобіль
10 травень, 11:32
За крадіжку огорожі волинянин може «сісти» на три роки За крадіжку огорожі волинянин може «сісти» на три роки
08 травень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
Депутатську комісію просять не тягнути з розглядом питань округів «без депутатів»
Сьогодні, 11:11
 0
На Волині у жінки на городі знайшли посіви наркотичного маку
Сьогодні, 11:10
 0
На «Устилузі» у рівнянина вилучили холодну зброю. ФОТО
Сьогодні, 11:09
 0
В смертельній аварії на трасі «Київ-Ковель» загинули двоє волинян
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8