На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО

Ученко Ніну Степанівну, яку судили за крадіжку.



Про це повідомили у



Жінка - 10 липня 1972 року народження, мешканка міста Володимир-Волинський.



Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розшукують, яку судили за крадіжку.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Жінка - 10 липня 1972 року народження, мешканка міста Володимир-Волинський.Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».

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