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Волинський випускник - єдиний в області набрав по 200 балів з двох предметів на ЗНО

Волинський випускник - єдиний в області набрав по 200 балів з двох предметів на ЗНО
Випускник міського НВК №1 імені Євгена Шабліовського з Каменя-Каширського Андрій Сафонюк — єдиний на Волині і один з дванадцяти в Україні, кому за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вдалося отримати максимальні 200 балів одразу з двох предметів — біології та хімії.

Вчителі навчального закладу, котрий цьогоріч закінчив юнак, приємно вражені таким досягненням, однак вважають його цілком закономірним, - пише газета Посілля.

Адже за роки навчання Андрій проявив себе як цілеспрямований, старанний, наполегливий учень.

"Андрій не боявся ставити перед собою цілі та успішно їх досягав. Ось і тепер твердо вирішив, що по завершенні одинадцятого класу піде професійними стопами мами-медика. Тому і обрав на ЗНО саме біологію та хімію… Звичайно, що пишаємося нашим випускником. Адже такий успіх – це неоціненний вклад у зміцнення авторитету НВК", – зазначає директор ліцею Людмила Тішкова.

Не менше задоволений успіхом і сам щасливчик. Як розповідає Андрій, до кінця не вірив, що зможе так. Але все вдалося, насамперед завдяки зосередженості та наполегливій праці.

"З дитинства мріяв стати лікарем. Хочеться допомагати, рятувати людські життя. Тож у випускному класі задав собі запитання: “Що я хочу?”… Поставив ціль і знав, що для того, аби чогось досягти в житті, потрібно спочатку добре здати ЗНО. Тож наполегливо вчив обрані предмети, старався кожного дня займатися. На тесті було легко, бо все пам’ятав… звісно, допускав помилки, але швидко їх знаходив і виправляв", — розповідає хлопець.

До слова, такого ж успіху, як і Андрій Сафонюк, загалом в Україні зуміли досягнути ще 11 вундеркіндів: один з Полтавщини, двоє зі Львівщини та по четверо з Київської та Харківської областей.

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Теги: освіта, ЗНО
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