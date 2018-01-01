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Повідомили стан маленького онкохворого волинянина Романа Гальчика

Повідомили стан маленького онкохворого волинянина Романа Гальчика
Онкохворому волинському хлопчику Романові Гальчику, якого прооперували, сьогодні вже легше - дитина говорить, п'є, їсть та навіть усміхнулася.

Про це написала мама хлопчика Світлана у Facebook-спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя".

"Ромочка вже зі мною в палаті, але ще тяжкий. Йому три дні кололи наркотики для знеболення, в нього зараз відходняк. Операція пройшла добре, без ускладнень, без кровотеч серйозних, Рома говорить, їсть, пьє, блювоти немає (була по 4-5 раз в годину)пробував ходити, але дуже слабенький, ще раз кажу, тяжко після наркотиків, його ще шатає і крутиться голова. Тиск кіст на голову був дуже великий, викачали рідини дуже багато", - йдеться у дописі. Також мама пише, що усвідомлює, що це не лікування, однак втручання дасть змогу вибороти на нього час.

"Рома сьогодні посміхнувся, заради цього і треба було боротись. Я знаю , що в нас попереду ще багато світлих ранків без лікарень. Ромчик нарешті солодко спить, за ці всі чотири доби. Так гарно зіває", - пише Світлана Гальчик. Також жінка просить небайдужих молитися за її сина.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: Роман Гальчик, хвороба
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