Чому в Україні нападають на ромів. ВІДЕО





Таку думку висловив керівник Волинського осередку «Національного корпусу» Андрій Д'яченко під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд Live» на телеканалі «Нова Волинь», пише



«З жодною іншою етнічною групою у нас відсутня така проблема. Ми довгий час були ворогами з кримськими татарами, а зараз Україна дуже лояльна до них, а вони лояльні до України. Тому що вони інтегровані в наше суспільство: служать у війську, навчаються. Будучи зовсім чужим народом, який не близький нам культурою та мовою, ми знайшли з ними точки дотику», – сказав він.



Політик додав, що ще однією причиною негативного сприйняття ромської громади може бути високий рівень криміногенності серед них.



Своєю чергою, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома» Тетяна Логвинюк вважає такі аргументи – стереотипами.



«Ми звикли звинувачувати ромів та бачити в них якийсь кримінальний елемент. Якщо апелювати до цифр, то лише 0,02% ромів мають у загальній картині криміногенної ситуації в області. Це мізерно. Можливо, ми не відкриваємо в ромах позитиву, а бачимо лише негатив? Або ми не готові сприймати інших?» – зазначила вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неприязнь до ромів може бути наслідком їхньої поганої інтеграції в українське суспільство.Таку думку висловив керівник Волинського осередку «Національного корпусу»під час ефіру ток-шоу «Протилежний погляд Live» на телеканалі «Нова Волинь», пише Конкурент «З жодною іншою етнічною групою у нас відсутня така проблема. Ми довгий час були ворогами з кримськими татарами, а зараз Україна дуже лояльна до них, а вони лояльні до України. Тому що вони інтегровані в наше суспільство: служать у війську, навчаються. Будучи зовсім чужим народом, який не близький нам культурою та мовою, ми знайшли з ними точки дотику», – сказав він.Політик додав, що ще однією причиною негативного сприйняття ромської громади може бути високий рівень криміногенності серед них.Своєю чергою, голова Волинської обласної громадської організації «Терне Рома»вважає такі аргументи – стереотипами.«Ми звикли звинувачувати ромів та бачити в них якийсь кримінальний елемент. Якщо апелювати до цифр, то лише 0,02% ромів мають у загальній картині криміногенної ситуації в області. Це мізерно. Можливо, ми не відкриваємо в ромах позитиву, а бачимо лише негатив? Або ми не готові сприймати інших?» – зазначила вона.

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