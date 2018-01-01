Моє життя зупинилося, коли дізналася про хворобу сина, – мама онкохворого хлопчика з Волині

Романа Гальчика Світлана поділилася думками про те, як переживає боротьбу за життя сина.



Про це вона написала у спільноті "Гальчик Рома - боротьба за життя".



Її зворушливий допис подаємо без змін:



"Дощ... вечір... сумно... Всі поспішають додому, до сім'ї, до діток, хтось планує відпустку, хтось біжить на святкування, життя триває. Моє життя зупинилось ще 05.09.17, коли дізнались про хворобу. З того дня я і вся моя сім'я, родина, ми не живемо, ми існуємо.



Я сильна? Та ні, я налякана, я безпорадна, безпомічна, я як маленьке дівчисько, яке хоче вилізти до когось на руки, щоб хтось міцно обійняв і сказав: "не бійся, все буде добре!"



Чого я боюсь? Я боюся ночі! Щовечора, закриваючи очі, я намагаюсь заснути, та як у Біллі Мілігана, сотні моїх особистостей не дають мені спати, вони виходять на сцену і починається: чи правильно ми все робимо? Чому так? За що? Де шукати порятунок? Чи всі шанси ми використовуємо? Чи все випробовуємо? До кого бігти, кого просити? І тисячі, тисячі думок, по сто разів перекручуєш все в голові в пошуку одного - порятунку! Я боюся сама лишитись вночі, боюся не встигнути.



За ці дні ми боролись зі смертю, я дивилась їй в обличчя, я виривала сина з її страшних довгих ручищ, мені здається, що я бачила її очі в очах сина. Страшні, холодні очі.



Я сильна? Та ні, я слабка, я шукаю когось, хто б сказав мені, що все буде добре, я хочу прокинутись від страшного сну. А щоранку прокидаюсь і розумію, це не сон.



Зате ми навчились радіти дрібницям, які для когось навіть непомітні в повсякденному житті. Я радію просто, коли Рома посміхається, коли він напише першу букву, радію, навіть коли гарні аналізи, коли з першого разу ставлять катетер, коли він спокійно спить, як зараз, а я сиджу, дивлюсь на нього і бачу героя, мужню дитину.



Коли його кололи наркотиками, він спав через сон стогнучи, і я будила його тихенько, казала: "син, допоможи нам, борись за себе, випий трішки водички, тобі треба сила", і він мене чув через сон, зі страшним болем він вставав, пив і знову лягав.



Я сильна? Ні, моя дитина сильна! Він хоче жити, він готовий боротись.



Я просто хочу, щоб все це закінчилось, щоб лікування допомогло, щоб моя сім'я була разом з нами. Я вже 10 місяців борюсь за одного сина і не бачу іншого, свого маленького, якого в рік лишила на бабусів, який навчився ходити, говорити без мами. Моє серце розірване на частинки. Це крик душі, просто хотілось написати з надією, що стане легше. Але наступить вечір, і знову тисячі думок, страхів, переживань будуть в моїй голові.



З надією на Господа, ми все ще живі, ми все ще боремось з молитвою, вірою, а головне - всі разом. Сама б я не справилася, ця вся підтримка рідних, друзів та навіть незнайомих мені людей дає сили.



Кожне добре слово дає стимул не зупинятись, не змиритись, а шукати нові способи порятунку.



Рома буде жити! Я вірю в це, моя сім'я вірить в це, тисячі людей вірить. Молімося, друзі, і Бог нас почує"



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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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