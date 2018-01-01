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Подробиці аварії у Луцьку, у якій жінку збили на переході

Подробиці аварії у Луцьку, у якій жінку збили на переході
В Луцьку по проспекту Відродження водій автомобіля Mercedes-Benz E220 допустив наїзд на 61-річну жінку.

Постраждала померла, - інформує ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 40-річний житель одного із сіл Луцького району. Попередньо поліцейські з’ясували, що постраждала, 61-річна жителька міста Червоноград Львівської області, переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Її госпіталізували в Луцьку центральну міську лікарню. Однак, врятувати життя жінці не вдалося.

Автомобіль на якому скоєна ДТП поліцейські вилучили.

Вирішується питання щодо зміни правової кваліфікації події з ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України на ч. 2 цієї ж статті. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої внаслідок отриманих травм.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Проводиться досудове розслідування.




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Теги: аварія, пішохід, смерть, жінка
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Коментарі 2
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ну от...переходила поза переходом, водій винен всеодно..
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Вискочила перед самою машиною, і водій винен...
думала , що безсмертна чи що!!??? Водія шкода, а таких камікадзе, ні..
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