За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька

Член виконавчого комітетуобурився, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зовсім не розвинена інфраструктура.Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.«У центральному парку, маючи дитину і гуляючи з нею, помити дитину, сходити в туалет чи на каву – велика проблема. З інфраструктурою у нас проблеми. Бажано, щоб лучани ходили не під найближчий кущ. Якщо за півроку ми не можемо навіть побілити туалет в парку, то треба давати дозволи підприємців на розміщення кіосків із зобов’язанням ставити біотуалети. Там де-не-де така трава, що можна «Жигулі» сховати», - наголосив Ігор Алексєєв.Заступник мера містасказав, що в парку є менш впорядковані місця, аніж центральні алеї.«Підприємству не вистачає людей. Зараз близько 20 вакантних місць. Техніка постійно ламається. Але ми працюємо над впорядкуванням парку», - додав він.