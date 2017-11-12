За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька
Сьогодні, 09:58
Член виконавчого комітету Ігор Алексєєв обурився, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зовсім не розвинена інфраструктура.
Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
«У центральному парку, маючи дитину і гуляючи з нею, помити дитину, сходити в туалет чи на каву – велика проблема. З інфраструктурою у нас проблеми. Бажано, щоб лучани ходили не під найближчий кущ. Якщо за півроку ми не можемо навіть побілити туалет в парку, то треба давати дозволи підприємців на розміщення кіосків із зобов’язанням ставити біотуалети. Там де-не-де така трава, що можна «Жигулі» сховати», - наголосив Ігор Алексєєв.
Заступник мера міста Костянтин Петрочук сказав, що в парку є менш впорядковані місця, аніж центральні алеї.
«Підприємству не вистачає людей. Зараз близько 20 вакантних місць. Техніка постійно ламається. Але ми працюємо над впорядкуванням парку», - додав він.
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Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.
«У центральному парку, маючи дитину і гуляючи з нею, помити дитину, сходити в туалет чи на каву – велика проблема. З інфраструктурою у нас проблеми. Бажано, щоб лучани ходили не під найближчий кущ. Якщо за півроку ми не можемо навіть побілити туалет в парку, то треба давати дозволи підприємців на розміщення кіосків із зобов’язанням ставити біотуалети. Там де-не-де така трава, що можна «Жигулі» сховати», - наголосив Ігор Алексєєв.
Заступник мера міста Костянтин Петрочук сказав, що в парку є менш впорядковані місця, аніж центральні алеї.
«Підприємству не вистачає людей. Зараз близько 20 вакантних місць. Техніка постійно ламається. Але ми працюємо над впорядкуванням парку», - додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька
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Сьогодні, 09:45
а слабо власною працею і побілити і в порядок привести
а то 3.14 діти всі можуть а прцювати власними руками одиниці
Ви ж шановний є Членом виконавчого комітету