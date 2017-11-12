вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька

За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька
Член виконавчого комітету Ігор Алексєєв обурився, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зовсім не розвинена інфраструктура.

Про це йшлося у середу, 4 липня, під час виконкому Луцькради.

«У центральному парку, маючи дитину і гуляючи з нею, помити дитину, сходити в туалет чи на каву – велика проблема. З інфраструктурою у нас проблеми. Бажано, щоб лучани ходили не під найближчий кущ. Якщо за півроку ми не можемо навіть побілити туалет в парку, то треба давати дозволи підприємців на розміщення кіосків із зобов’язанням ставити біотуалети. Там де-не-де така трава, що можна «Жигулі» сховати», - наголосив Ігор Алексєєв.

Заступник мера міста Костянтин Петрочук сказав, що в парку є менш впорядковані місця, аніж центральні алеї.

«Підприємству не вистачає людей. Зараз близько 20 вакантних місць. Техніка постійно ламається. Але ми працюємо над впорядкуванням парку», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, проблема, Луцьк активіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
алексееву
а слабо власною працею і побілити і в порядок привести
а то 3.14 діти всі можуть а прцювати власними руками одиниці
Ви ж шановний є Членом виконавчого комітету
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка вкрала телефон у волинянки
Сьогодні, 10:38
Стало відомо про стан жінки, яка потрапила під колеса тролейбуса у Луцьку
Сьогодні, 10:25
За півроку навіть туалет не побілили, - активіст про центральний парк Луцька
Сьогодні, 09:58
Волинянину-гірнику, який страйкував під землею, стало зле
Сьогодні, 09:45
Волинянин, який чекав на пересадку серця декілька років, лікується в Індії
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу У Луцьку просять відремонтувати сходи до центрального пляжу
12 червень, 08:51
У луцькому парку «похазяйнували» вандали. ФОТО У луцькому парку «похазяйнували» вандали. ФОТО
12 листопад, 2017, 22:01
Лучани скаржаться, що на місці парку можуть побудувати житловий масив Лучани скаржаться, що на місці парку можуть побудувати житловий масив
26 листопад, 2014, 16:55
У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин У луцькому парку буде три майданчики для вигулу тварин
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трагедія на Волині: племінник до смерті побив палицею дядька
Сьогодні, 11:29
 0
У Луцьку подорожчав вивіз сміття
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині — аварія: один із водіїв помер у лікарні
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцькраді не підтримали створення сучасного ринку на Львівській
Сьогодні, 10:39
 0
Жінка вкрала телефон у волинянки
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8