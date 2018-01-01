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10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*
Майбутні власники дворівневих квартир часто вагаються у прийнятті рішення, тому що не до кінця уявляють, наскільки така простора квартира може бути багатофункціональною. До прикладу, ваші сходи можуть стати шафою, чи ігровою зоною, або ж дизайнерською фішкою.

Отож, «Перший» вирішив дослідити варіанти оригінального оформлення сходів у дворівневих квартирах та пропонує 10 варіантів їх облаштування:

1. Консольні сходи, які не мають поручнів, і ніби просто «висять у повітрі». Такі сходи виглядатимуть неперевершено та стильно.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

2. Сходи з невеличким «кабінетом» під ним. Зручно, сучасно та комфортно.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

3. Також під сходами можна зробити дитячу ігрову кімнату.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

4. Або облаштувати спальню чи зону відпочинку для читання книг зі зручним диваном.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

5. Якщо у вас була мрія про свою міні-бібліотеку, то вона ідеально «впишеться» у зоні сходів.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

6. Гвинтові сходи. Не просто стильно, а й завжди оригінально. Їх можна виконати з дерева, скла або металу. Головною перевагою є те, що вони займають мінімум простору.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

7. Також їх можна нестандартно розмалювати.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

8. Зробити під ними комору. Це, мабуть, мрія кожної господині мати місце для зберігання господарського начиння чи продуктів харчування, які не псуються.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

9. Для того, аби не забирати простір квартири, заставляючи її шафами, ви можете перетворити свої сходи на місце зберігання як одягу, так й інших речей.
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*

10. Ще одним рішенням буде розміщення санвузла, якщо, звісно, вам дозволяє площа сходової клітки та комунікації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 4 кімнати та дизайнерський ремонт: простора квартира чекає на свого власника. ФОТО

До слова, якщо Ви мрієте про двоповерхову квартиру, то Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити простору та затишну 4-кімнатну дворівневу квартиру в житловому комплексі «Юпітер» за акційною ціною 53 900$.

Такі квартири, яких залишилося 5, є лише у другому будинку цього житлового комплексу.

Помешкання площею 132,2 кв.м. уже чекає на нового власника, який в першу чергу цінує спокій, затишок та комфорт.

Перед глобальним підняттям цін, яке відбуватиметься 1 серпня 2018 року, «Інвестор» робить спеціальні акційні пропозиції, які триватимуть до кінця липня.

Нагадаємо, на ЖК «Юпітер» уже готуються до новосілля. Перший будинок зданий в експлуатацію та чекає на офіційне відкриття.

ПЕРЕВАГИ ДВОРІВНЕВОГО ЖИТЛА

На першому поверсі розташовані просторі вітальня, кухня, санвузол, коридор та балкон. На другому – вітальня, спальня, санвузол, коридор та дитяча кімната.

​«Для майбутніх мешканців Будівельна компанія «Інвестор» спільно з PLAFONstudio розробили дизайнерський ремонт та повний кошторис ремонту», – розповіли у відділі продажів компанії.

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ:

- Якщо клієнт оплачує 100% за квартиру, то ціна на неї буде 51900$ (1349400 гривень), тобто людина отримає знижку на одному квадратному метрі у 793 гривні.

- Якщо ж перший внесок становить 50%, то вартість квартири – 53900$ (1401400 гривень), тобто майбутній власник отримає знижку у 399 гривень за квадратний метр до здачі об’єкта.

- Якщо людина не має можливості 100% або 50% сплати, то «Інвестор» пропонує відтермінування платежів на 12 місяців. Перший внесок обов’язково має бути 50%, тобто 26950$ або 700700 гривень. Далі щомісяця клієнт сплачуватиме 2245$ або 58370 гривень.

- Проте якщо Вам потрібне буде відтермінування на 24 місяці, то квартира вартуватиме 54900$ (1427400 гривень). При першому внеску 50% клієнт заплатить 27450$ (713700 гривень), тобто знижка на квадратний метр – 203 гривні. Після цього щомісячний платіж протягом двох років становитиме 1143,75$ (29737,5 гривень).

- Також будівельна компанія «Інвестор» співпрацює із Кредобанком. За договором перший рік кредитування становить 10% річних. Другий і третій рік – від 17%, далі ставка корелюється згідно індексу.

Термін кредиту – до 20 років. Охочі можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, а в залежності від терміну розраховуватимуть щомісячних платіж. «Інвестор» підрахував за приблизною схемою, скільки в середньому доведеться платити за квартиру.

Відтак, якщо Ви оформите іпотеку в Кредобанку, то квартира вартуватиме 53 900$. Якщо перший внесок буде 30%, то сума становитиме 16 170$. Інші 70% «розбиваються» на 20 років. Щомісячний платіж – 469,2$.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сучасні стилі та кольори в інтер'єрі: поради від дизайн-студії PLAFON studio

Хочете дізнатися більше про всі умови придбання 4-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»? Телефонуйте (096)-030-20-10, або завітайте до відділу продажів за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 В.

Ознайомитися з проектом ЖК «Юпітер» можна також на сайті компанії - www.investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, Юпітер, сходи, квартири
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