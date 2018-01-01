10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*
Сьогодні, 11:24
Майбутні власники дворівневих квартир часто вагаються у прийнятті рішення, тому що не до кінця уявляють, наскільки така простора квартира може бути багатофункціональною. До прикладу, ваші сходи можуть стати шафою, чи ігровою зоною, або ж дизайнерською фішкою.
Отож, «Перший» вирішив дослідити варіанти оригінального оформлення сходів у дворівневих квартирах та пропонує 10 варіантів їх облаштування:
1. Консольні сходи, які не мають поручнів, і ніби просто «висять у повітрі». Такі сходи виглядатимуть неперевершено та стильно.
2. Сходи з невеличким «кабінетом» під ним. Зручно, сучасно та комфортно.
3. Також під сходами можна зробити дитячу ігрову кімнату.
4. Або облаштувати спальню чи зону відпочинку для читання книг зі зручним диваном.
5. Якщо у вас була мрія про свою міні-бібліотеку, то вона ідеально «впишеться» у зоні сходів.
6. Гвинтові сходи. Не просто стильно, а й завжди оригінально. Їх можна виконати з дерева, скла або металу. Головною перевагою є те, що вони займають мінімум простору.
7. Також їх можна нестандартно розмалювати.
8. Зробити під ними комору. Це, мабуть, мрія кожної господині мати місце для зберігання господарського начиння чи продуктів харчування, які не псуються.
9. Для того, аби не забирати простір квартири, заставляючи її шафами, ви можете перетворити свої сходи на місце зберігання як одягу, так й інших речей.
10. Ще одним рішенням буде розміщення санвузла, якщо, звісно, вам дозволяє площа сходової клітки та комунікації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 4 кімнати та дизайнерський ремонт: простора квартира чекає на свого власника. ФОТО
До слова, якщо Ви мрієте про двоповерхову квартиру, то Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити простору та затишну 4-кімнатну дворівневу квартиру в житловому комплексі «Юпітер» за акційною ціною 53 900$.
Такі квартири, яких залишилося 5, є лише у другому будинку цього житлового комплексу.
Помешкання площею 132,2 кв.м. уже чекає на нового власника, який в першу чергу цінує спокій, затишок та комфорт.
Перед глобальним підняттям цін, яке відбуватиметься 1 серпня 2018 року, «Інвестор» робить спеціальні акційні пропозиції, які триватимуть до кінця липня.
Нагадаємо, на ЖК «Юпітер» уже готуються до новосілля. Перший будинок зданий в експлуатацію та чекає на офіційне відкриття.
ПЕРЕВАГИ ДВОРІВНЕВОГО ЖИТЛА
На першому поверсі розташовані просторі вітальня, кухня, санвузол, коридор та балкон. На другому – вітальня, спальня, санвузол, коридор та дитяча кімната.
«Для майбутніх мешканців Будівельна компанія «Інвестор» спільно з PLAFONstudio розробили дизайнерський ремонт та повний кошторис ремонту», – розповіли у відділі продажів компанії.
ВАРІАНТИ ОПЛАТИ:
- Якщо клієнт оплачує 100% за квартиру, то ціна на неї буде 51900$ (1349400 гривень), тобто людина отримає знижку на одному квадратному метрі у 793 гривні.
- Якщо ж перший внесок становить 50%, то вартість квартири – 53900$ (1401400 гривень), тобто майбутній власник отримає знижку у 399 гривень за квадратний метр до здачі об’єкта.
- Якщо людина не має можливості 100% або 50% сплати, то «Інвестор» пропонує відтермінування платежів на 12 місяців. Перший внесок обов’язково має бути 50%, тобто 26950$ або 700700 гривень. Далі щомісяця клієнт сплачуватиме 2245$ або 58370 гривень.
- Проте якщо Вам потрібне буде відтермінування на 24 місяці, то квартира вартуватиме 54900$ (1427400 гривень). При першому внеску 50% клієнт заплатить 27450$ (713700 гривень), тобто знижка на квадратний метр – 203 гривні. Після цього щомісячний платіж протягом двох років становитиме 1143,75$ (29737,5 гривень).
- Також будівельна компанія «Інвестор» співпрацює із Кредобанком. За договором перший рік кредитування становить 10% річних. Другий і третій рік – від 17%, далі ставка корелюється згідно індексу.
Термін кредиту – до 20 років. Охочі можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, а в залежності від терміну розраховуватимуть щомісячних платіж. «Інвестор» підрахував за приблизною схемою, скільки в середньому доведеться платити за квартиру.
Відтак, якщо Ви оформите іпотеку в Кредобанку, то квартира вартуватиме 53 900$. Якщо перший внесок буде 30%, то сума становитиме 16 170$. Інші 70% «розбиваються» на 20 років. Щомісячний платіж – 469,2$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сучасні стилі та кольори в інтер'єрі: поради від дизайн-студії PLAFON studio
Хочете дізнатися більше про всі умови придбання 4-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»? Телефонуйте (096)-030-20-10, або завітайте до відділу продажів за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 В.
Ознайомитися з проектом ЖК «Юпітер» можна також на сайті компанії - www.investor.lutsk.ua
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Отож, «Перший» вирішив дослідити варіанти оригінального оформлення сходів у дворівневих квартирах та пропонує 10 варіантів їх облаштування:
1. Консольні сходи, які не мають поручнів, і ніби просто «висять у повітрі». Такі сходи виглядатимуть неперевершено та стильно.
2. Сходи з невеличким «кабінетом» під ним. Зручно, сучасно та комфортно.
3. Також під сходами можна зробити дитячу ігрову кімнату.
4. Або облаштувати спальню чи зону відпочинку для читання книг зі зручним диваном.
5. Якщо у вас була мрія про свою міні-бібліотеку, то вона ідеально «впишеться» у зоні сходів.
6. Гвинтові сходи. Не просто стильно, а й завжди оригінально. Їх можна виконати з дерева, скла або металу. Головною перевагою є те, що вони займають мінімум простору.
7. Також їх можна нестандартно розмалювати.
8. Зробити під ними комору. Це, мабуть, мрія кожної господині мати місце для зберігання господарського начиння чи продуктів харчування, які не псуються.
9. Для того, аби не забирати простір квартири, заставляючи її шафами, ви можете перетворити свої сходи на місце зберігання як одягу, так й інших речей.
10. Ще одним рішенням буде розміщення санвузла, якщо, звісно, вам дозволяє площа сходової клітки та комунікації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 4 кімнати та дизайнерський ремонт: простора квартира чекає на свого власника. ФОТО
До слова, якщо Ви мрієте про двоповерхову квартиру, то Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити простору та затишну 4-кімнатну дворівневу квартиру в житловому комплексі «Юпітер» за акційною ціною 53 900$.
Такі квартири, яких залишилося 5, є лише у другому будинку цього житлового комплексу.
Помешкання площею 132,2 кв.м. уже чекає на нового власника, який в першу чергу цінує спокій, затишок та комфорт.
Перед глобальним підняттям цін, яке відбуватиметься 1 серпня 2018 року, «Інвестор» робить спеціальні акційні пропозиції, які триватимуть до кінця липня.
Нагадаємо, на ЖК «Юпітер» уже готуються до новосілля. Перший будинок зданий в експлуатацію та чекає на офіційне відкриття.
ПЕРЕВАГИ ДВОРІВНЕВОГО ЖИТЛА
На першому поверсі розташовані просторі вітальня, кухня, санвузол, коридор та балкон. На другому – вітальня, спальня, санвузол, коридор та дитяча кімната.
«Для майбутніх мешканців Будівельна компанія «Інвестор» спільно з PLAFONstudio розробили дизайнерський ремонт та повний кошторис ремонту», – розповіли у відділі продажів компанії.
ВАРІАНТИ ОПЛАТИ:
- Якщо клієнт оплачує 100% за квартиру, то ціна на неї буде 51900$ (1349400 гривень), тобто людина отримає знижку на одному квадратному метрі у 793 гривні.
- Якщо ж перший внесок становить 50%, то вартість квартири – 53900$ (1401400 гривень), тобто майбутній власник отримає знижку у 399 гривень за квадратний метр до здачі об’єкта.
- Якщо людина не має можливості 100% або 50% сплати, то «Інвестор» пропонує відтермінування платежів на 12 місяців. Перший внесок обов’язково має бути 50%, тобто 26950$ або 700700 гривень. Далі щомісяця клієнт сплачуватиме 2245$ або 58370 гривень.
- Проте якщо Вам потрібне буде відтермінування на 24 місяці, то квартира вартуватиме 54900$ (1427400 гривень). При першому внеску 50% клієнт заплатить 27450$ (713700 гривень), тобто знижка на квадратний метр – 203 гривні. Після цього щомісячний платіж протягом двох років становитиме 1143,75$ (29737,5 гривень).
- Також будівельна компанія «Інвестор» співпрацює із Кредобанком. За договором перший рік кредитування становить 10% річних. Другий і третій рік – від 17%, далі ставка корелюється згідно індексу.
Термін кредиту – до 20 років. Охочі можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, а в залежності від терміну розраховуватимуть щомісячних платіж. «Інвестор» підрахував за приблизною схемою, скільки в середньому доведеться платити за квартиру.
Відтак, якщо Ви оформите іпотеку в Кредобанку, то квартира вартуватиме 53 900$. Якщо перший внесок буде 30%, то сума становитиме 16 170$. Інші 70% «розбиваються» на 20 років. Щомісячний платіж – 469,2$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сучасні стилі та кольори в інтер'єрі: поради від дизайн-студії PLAFON studio
Хочете дізнатися більше про всі умови придбання 4-кімнатної квартири у ЖК «Юпітер»? Телефонуйте (096)-030-20-10, або завітайте до відділу продажів за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 В.
Ознайомитися з проектом ЖК «Юпітер» можна також на сайті компанії - www.investor.lutsk.ua
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