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У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*

У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*
У житловому комплексі «Супернова» в уже зданому будинку продають дворівневі трикімнатні квартири площею 136,8 квадратних метри.
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*

Ціна – 65 770 доларів.

«Супернова» - це сучасний житловий комплекс, який будує «Інвестор» в районі вулиці Львівська. Особливістю «Супернови» є її вдале географічне розташування – поряд річка, ботанічний сад та розвинена власна інфраструктура. Майбутні мешканці житлового комплексу матимуть під боком мінімаркет, салон краси, спортзал і дитячий садочок на 70 місць, - пише Перший.
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*
Вигляд з вікна «Супернови»
Вигляд з вікна «Супернови»
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*

Придбати житло у «Супернові» - означає оселитися в комфорті та затишку.

До речі, купити дворівневу квартиру в ЖК «Супернова» площею 136, 8 кв. метри можна і скориставшись іпотекою. Нагадаємо, що будівельна компанія «Інвестор» має спільні іпотечні програми з «Кредобанком», а віднедавна і з «ПриватБанком».

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Згідно домовленостей із банками, можна купити квартиру в кредит за пільговою кредитною ставкою в розмірі від 10% протягом першого року кредитування в «Кредобанку» та 17,9% річних - у «ПриватБанку».

Мінімальний початковий внесок в «ПриватБанку» складає 25 відсотків від загальної вартості квартири, а в «Кредобанку» – 20 відсотків.

Щоб оформити кредит на квартиру у ЖК «Супернова», потрібно звернутися до банку з паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою про доходи. Термін іпотеки – до 20 років.

«Приємний бонус: ви може взяти кредит з розрахунком на 20 років, а виплатити його, до прикладу, за 5, адже згідно чинного законодавства на клієнта не накладатимуться штрафні санкції за дострокове погашення кредиту», - розповіли у відділі продажів ЖК «Супернова».
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*
У ЖК «Супернова» продають дворівневі квартири в іпотеку. ФОТО*

Не зволікайте з придбанням житла! Станьте власником просторої дворівневої квартири в ЖК «Супернова» вже сьогодні!

Телефонуйте 096 030 20 10, 095 030 20 10 або звертайтесь за адресою: м. Луцьк, вул. Цегельна, 28

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Теги: Інвестор, Супернова
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