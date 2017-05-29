Замміністра молоді приїде до Луцька
Сьогодні, 11:15
До Луцька приїде заступник міністра молоді та спорту України.
12 липня молодь нашого міста кличуть для того, аби разом спланувати майбутнє луцького молодіжного центру спільно із заступником міністра молоді та спорту України Олександром Яремою, - повідомили організатори.
За ініціативи департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації "Молодіжна платформа" представники молодіжних громадських організацій, члени Молодіжної ради будуть говорити про розвиток молодіжного центру, що стане осередком практичної роботи з молоддю Луцька.
Органи місцевого самоврядування та молодь за принципом рівності напрацюють основні напрямки роботи майбутнього центру, розпланують максимально корисний та функціональний його простір.
Молодіжна громадська зустріч "Резиденція молодіжних ідей: планування майбутнього Луцького молодіжного центру" відбудеться 12 липня об 11.00.
Подія відбудеться на вході до іподрому у парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Усіх охочих запрошують долучитися до розвитку молодіжної політики міста та зареєструватися на захід за посиланням: https://goo.gl/v8xRQR
Деталі за телефонами: 777925, 0996384633 (Шкльода Катерина).
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12 липня молодь нашого міста кличуть для того, аби разом спланувати майбутнє луцького молодіжного центру спільно із заступником міністра молоді та спорту України Олександром Яремою, - повідомили організатори.
За ініціативи департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та громадської організації "Молодіжна платформа" представники молодіжних громадських організацій, члени Молодіжної ради будуть говорити про розвиток молодіжного центру, що стане осередком практичної роботи з молоддю Луцька.
Органи місцевого самоврядування та молодь за принципом рівності напрацюють основні напрямки роботи майбутнього центру, розпланують максимально корисний та функціональний його простір.
Молодіжна громадська зустріч "Резиденція молодіжних ідей: планування майбутнього Луцького молодіжного центру" відбудеться 12 липня об 11.00.
Подія відбудеться на вході до іподрому у парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Усіх охочих запрошують долучитися до розвитку молодіжної політики міста та зареєструватися на захід за посиланням: https://goo.gl/v8xRQR
Деталі за телефонами: 777925, 0996384633 (Шкльода Катерина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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