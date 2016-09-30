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Що найчастіше імпортують на Волинь

Що найчастіше імпортують на Волинь
Повідомили, які товари найчастіше привозять на Волинь з-за кордону.

Імпорт товарів у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2017 року залишився майже на рівні минулого року і складав 429,8 млн.дол., - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

Основу товарної структури імпорту складали мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами були країни Європейського Союзу, на які припадало 79,5% загального обсягу експорту та 63,6% імпорту товарів.

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Теги: статистика, гроші, імпорт
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