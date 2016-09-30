Що найчастіше імпортують на Волинь

Повідомили, які товари найчастіше привозять на Волинь з-за кордону.Імпорт товарів у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2017 року залишився майже на рівні минулого року і складав 429,8 млн.дол., - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Основу товарної структури імпорту складали мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини; продукти тваринного походження.Основними партнерами були країни Європейського Союзу, на які припадало 79,5% загального обсягу експорту та 63,6% імпорту товарів.