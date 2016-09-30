Що найчастіше імпортують на Волинь
Сьогодні, 18:29
Повідомили, які товари найчастіше привозять на Волинь з-за кордону.
Імпорт товарів у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2017 року залишився майже на рівні минулого року і складав 429,8 млн.дол., - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини; продукти тваринного походження.
Основними партнерами були країни Європейського Союзу, на які припадало 79,5% загального обсягу експорту та 63,6% імпорту товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Імпорт товарів у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2017 року залишився майже на рівні минулого року і складав 429,8 млн.дол., - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Основу товарної структури імпорту складали мінеральні палива; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, живі тварини; продукти тваринного походження.
Основними партнерами були країни Європейського Союзу, на які припадало 79,5% загального обсягу експорту та 63,6% імпорту товарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
Сьогодні, 19:00
Гастрономічна злодійка обікрала магазин у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 18:41
Що найчастіше імпортують на Волинь
Сьогодні, 18:29
У селищі на Волині 320 людей залишаться без газу
Сьогодні, 18:21
Завдяки Приватбанку кредит на картку став доступнішим*
Сьогодні, 18:11