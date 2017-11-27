Міністерство пообіцяло гроші на зарплату волинським шахтарям





Про це повідомили у Міненерговугіллі.



Міністр Ігор Насалик провів робочу нараду за участю керівників структурних підрозділів Міненерговугілля щодо вирішення нагальних питань виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств та подальших дій щодо налагодження ефективної роботи вугільноїгалузі.



Зокрема на підприємства вугільної галузі сьогодні мали надійти 324 мільйони гривень державної підтримки



Нагадаємо, на шахті №9 «Нововолинська» сьогодні гірники розпочали акцію протесту, вимагаючи заборговану зарплатню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міненерговугілля пообіцяло, що на рахунки підприємств вугледобувної галузі сьогодні, 9 липня, надійдуть 324 мільйони гривень. Кошти призначаються для виплати зарплати шахтарям з державних шахт і підвищення ефективності роботи галузі.Про це повідомили у Міненерговугіллі.Міністрпровів робочу нараду за участю керівників структурних підрозділів Міненерговугілля щодо вирішення нагальних питань виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств та подальших дій щодо налагодження ефективної роботи вугільноїгалузі.Зокрема на підприємства вугільної галузі сьогодні мали надійти 324 мільйони гривень державної підтримкиНагадаємо, на шахті №9 «Нововолинська» сьогодні гірники розпочали акцію протесту, вимагаючи заборговану зарплатню.

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