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Міністерство пообіцяло гроші на зарплату волинським шахтарям

Міністерство пообіцяло гроші на зарплату волинським шахтарям
Міненерговугілля пообіцяло, що на рахунки підприємств вугледобувної галузі сьогодні, 9 липня, надійдуть 324 мільйони гривень. Кошти призначаються для виплати зарплати шахтарям з державних шахт і підвищення ефективності роботи галузі.

Про це повідомили у Міненерговугіллі.

Міністр Ігор Насалик провів робочу нараду за участю керівників структурних підрозділів Міненерговугілля щодо вирішення нагальних питань виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств та подальших дій щодо налагодження ефективної роботи вугільноїгалузі.

Зокрема на підприємства вугільної галузі сьогодні мали надійти 324 мільйони гривень державної підтримки

Нагадаємо, на шахті №9 «Нововолинська» сьогодні гірники розпочали акцію протесту, вимагаючи заборговану зарплатню.

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Теги: зарплата, шахтарі
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