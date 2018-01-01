Луцький виш опинився на 31 місці в рейтингу університетів України





Про це повідомляє інформаційний освітній ресурс «



Для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.



Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".



Таким чином, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 31 місце, а Луцький національний технічний університет розділив 80-82 сходинки із Українською академією друкарства і Харківським національним університетом міського господарства.



Очолили рейтинг такі виші:



1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

3.НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

4.Львівський національний університет імені Івана Франка

5.НУ «Львівська політехніка»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України за 2018 рік до першої сотні потрапили два волинських університети.Про це повідомляє інформаційний освітній ресурс « Освіта.ua ».Для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал ЗНО на контракт".Таким чином, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 31 місце, а Луцький національний технічний університет розділив 80-82 сходинки із Українською академією друкарства і Харківським національним університетом міського господарства.Очолили рейтинг такі виші:1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка2.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна3.НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»4.Львівський національний університет імені Івана Франка5.НУ «Львівська політехніка»

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