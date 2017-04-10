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На ремонт волинських доріг спрямували лише 74 мільйони гривень

На ремонт волинських доріг спрямували лише 74 мільйони гривень
У першому півріччі 2018 року на ремонт доріг від перевиконання індикативних показників митниці спрямували лише 74,3 мільйони гривень при плані 115.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Т.в.о. начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець повідомила, що загалом за шість місяців митниця заробила понад 4 мільярда гривень, із них перевиконання на дороги становило 206 мільйона.

Однак фактично надійшла лише третина коштів.

«У лютому, березні, квітні і червні система не виконала доведені індикативні показники, тому на ремонт спрямували лише 74,3 мільйона гривень. Можливо, ситуація зміниться і ми отримаємо більше коштів», - зауважила вона.

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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