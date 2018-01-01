П'ятниця 13: що не можна робити у цей день





П'ятниця, 13-е, - містична дата, яку бояться багато забобонних людей. Вважається, що в цей день слід бути особливо обережним, оскільки людину можуть підстерігати невдачі і неприємності, - пише



Дослідники вважають прикмету п'ятниці 13-го відносно недавнім явищем, яке виникло десь на рубежі XIX-XX століть зі злиття двох дійсно давніх забобонів: про несприятливість п'ятниці і числа 13.



За старими повір'ями, саме в цей день злітаються на шабаш відьми, тому в ніч на п'ятницю, 13-го, краще не перебувати поза домом.



Відомі події, що сталися в п'ятницю, 13-го



13 грудня 1907 року — аварія на скелях семимачтової шхуни "Томас У. Лоусон" — найбільшого корабля свого класу (корабель остаточно пішов до дна о другій годині попівночі 14 грудня). Що особливо примітно, корабель був названий на честь вже згаданого автора книги "П'ятниця, тринадцяте".



13 листопада 1942 року — "Битва у п'ятницю, 13-го", морська битва в ході Битви за Гуадалканал. Закінчилася нищівною поразкою союзників.



13 червня 1947 року — на Блакитному хребті у Західній Вірджинії (США) розбився авіалайнер Douglas C-54, внаслідок чого загинули 50 осіб.



13 травня 1949 року — поблизу Новосибірська розбився авіалайнер Іл-12, в результаті чого загинули 25 людей.



13 липня 1956 року — в штаті Нью-Джерсі розбився транспортний літак Douglas Liftmaster, в результаті чого загинули 46 осіб. Зазначимо, що літак виконував рейс №13.



13 жовтня 1972 року — поблизу Москви розбився авіалайнер Іл-62, в результаті чого загинули 174 людини. На той час це була найбільша авіакатастрофа у світі.



13 жовтня 1972 року — катастрофа FH-227 в Андах. Вцілілі після катастрофи 72 дні боролися за життя і змушені були вдатися до канібалізму.



13 вересня 1996 року — в Лас-Вегасі помер відомий репер Тупак; вбивці не знайдені.



13 листопада 2009 року — в Ульяновську о 15.44 на вулиці Балтійській в Заволзькому районі стався вибух, який викликав серію наступних вибухів снарядів, що зберігалися на території "31 Арсеналу ВМФ"



13 січня 2012 року — аварія лайнера "Costa Concordia", на борту якого перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу.



13 листопада 2015 року — теракти у Парижі.



Прикмети і забобони у п'ятницю, 13-го



1. На цей день деякі лікарі не призначають операцій, а вже призначені операції переносять на інший день.



2. Багато комп'ютерних користувачів вважають "чорну п'ятницю" найнебезпечнішим днем з точки зору вірусних атак.



3. Не рекомендується укладати угоди й справляти весілля.



4. Щоб уникнути неприємностей, рекомендується у цей день відвідати церкву.



5. В цей день не можна стригти нігті і волосся. Вважається, що так можна нашкодити здоров'ю.



6. Слід відмовитися від поїздок у п'ятницю, 13-го, оскільки висока ймовірність ДТП.



7. Не можна давати гроші в борг, оскільки так нібито можна віддати своє фінансове благополуччя.



8. Рослини, посаджені в п'ятницю, 13-го, не будуть рости і плодоносити.



9. Не варто в цей день шукати роботу, проходити співбесіду.



10. Не можна вживати слова "свиня" і "чорт".



11. Йдучи з роботи в п'ятницю, 13-го, у жодному разі не можна озиратися.



12. Не розважатися. Веселощі, випивка і сміх, за забобонами, можуть спричинити нещастя.



13. Не слід бути в одязі коричневого і рудого кольору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятниця 13 - поширений завдяки чисельним забобонам міф, за яким саме в цей день треба бути постійно напоготові, готовим до будь-яких неприємностей і намагатися остерігатися усілякого роду невдач.П'ятниця, 13-е, - містична дата, яку бояться багато забобонних людей. Вважається, що в цей день слід бути особливо обережним, оскільки людину можуть підстерігати невдачі і неприємності, - пише Уніан Дослідники вважають прикмету п'ятниці 13-го відносно недавнім явищем, яке виникло десь на рубежі XIX-XX століть зі злиття двох дійсно давніх забобонів: про несприятливість п'ятниці і числа 13.За старими повір'ями, саме в цей день злітаються на шабаш відьми, тому в ніч на п'ятницю, 13-го, краще не перебувати поза домом.13 грудня 1907 року — аварія на скелях семимачтової шхуни "Томас У. Лоусон" — найбільшого корабля свого класу (корабель остаточно пішов до дна о другій годині попівночі 14 грудня). Що особливо примітно, корабель був названий на честь вже згаданого автора книги "П'ятниця, тринадцяте".13 листопада 1942 року — "Битва у п'ятницю, 13-го", морська битва в ході Битви за Гуадалканал. Закінчилася нищівною поразкою союзників.13 червня 1947 року — на Блакитному хребті у Західній Вірджинії (США) розбився авіалайнер Douglas C-54, внаслідок чого загинули 50 осіб.13 травня 1949 року — поблизу Новосибірська розбився авіалайнер Іл-12, в результаті чого загинули 25 людей.13 липня 1956 року — в штаті Нью-Джерсі розбився транспортний літак Douglas Liftmaster, в результаті чого загинули 46 осіб. Зазначимо, що літак виконував рейс №13.13 жовтня 1972 року — поблизу Москви розбився авіалайнер Іл-62, в результаті чого загинули 174 людини. На той час це була найбільша авіакатастрофа у світі.13 жовтня 1972 року — катастрофа FH-227 в Андах. Вцілілі після катастрофи 72 дні боролися за життя і змушені були вдатися до канібалізму.13 вересня 1996 року — в Лас-Вегасі помер відомий репер Тупак; вбивці не знайдені.13 листопада 2009 року — в Ульяновську о 15.44 на вулиці Балтійській в Заволзькому районі стався вибух, який викликав серію наступних вибухів снарядів, що зберігалися на території "31 Арсеналу ВМФ"13 січня 2012 року — аварія лайнера "Costa Concordia", на борту якого перебувало 4200 пасажирів і членів екіпажу.13 листопада 2015 року — теракти у Парижі.1. На цей день деякі лікарі не призначають операцій, а вже призначені операції переносять на інший день.2. Багато комп'ютерних користувачів вважають "чорну п'ятницю" найнебезпечнішим днем з точки зору вірусних атак.3. Не рекомендується укладати угоди й справляти весілля.4. Щоб уникнути неприємностей, рекомендується у цей день відвідати церкву.5. В цей день не можна стригти нігті і волосся. Вважається, що так можна нашкодити здоров'ю.6. Слід відмовитися від поїздок у п'ятницю, 13-го, оскільки висока ймовірність ДТП.7. Не можна давати гроші в борг, оскільки так нібито можна віддати своє фінансове благополуччя.8. Рослини, посаджені в п'ятницю, 13-го, не будуть рости і плодоносити.9. Не варто в цей день шукати роботу, проходити співбесіду.10. Не можна вживати слова "свиня" і "чорт".11. Йдучи з роботи в п'ятницю, 13-го, у жодному разі не можна озиратися.12. Не розважатися. Веселощі, випивка і сміх, за забобонами, можуть спричинити нещастя.13. Не слід бути в одязі коричневого і рудого кольору.

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