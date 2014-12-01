У Луцьку вшанували Волинську ікону Божої Матері

У день Волинської ікони Божої Матері у храмі Святителя Йоана Золотоустого у Луцьку провели відпустове свято й освятили нову водосвятну каплицю.З цього приводу, а також із нагоди 60-ліття настоятеля парафії протоієрея, богослужіння у церкві очолив митрополит Луцький і Волинський, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Знати й шанувати свої святині – закликав у проповіді Михаїл. Нагадав, що довгий час наші національні святині, волинські зокрема, займали належного місця в нашому житті. У силу різних історичних подій, ми більше знали про життя святих інших народів.Окрім настоятеля з владикою служили канцлер єпархії протоієрей, інше духовенство луцького міського та районного деканатів.На завершення освятили каплицю й провели традиційний хресний хід.