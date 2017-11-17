У Ковельському районі без газу залишаться півтори тисячі людей
14 липень, 23:26
З 16 до 18 липня будуть робити ремонт на газорозподільній станції “Ковель”.
У зв’язку з цим ПАТ “Волиньгаз” попереджає споживачів про тимчасове припинення подачі газу з 08.00 16 липня до 20.00 18 липня у таких населених пунктах Ковельського району:
смт. Люблинець: вул. 1-го Травня, 17-го Травня, Б.Хмельницького, Воля, Гагаріна, Жовтнева, Залізнична, пр. Зеленої, Ковельська, Косачів, Космонавтів, Л.Українки, Лісова, Лугова, Миру, пр. Мічуріна, Молодіжна, пр. Новий, Садова, Спортивна, Шевченка, Шкільна;
с.Довгоноси: вул. 40 Років Перемоги, І.Франка, Лісова, Мічуріна;
с. Черкаси: військова частина, вул. Лісова;
м.Ковель: вул. Варшавська, Відродження.
За вказаними адресами мешкає 1470 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться 19 липня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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У зв’язку з цим ПАТ “Волиньгаз” попереджає споживачів про тимчасове припинення подачі газу з 08.00 16 липня до 20.00 18 липня у таких населених пунктах Ковельського району:
смт. Люблинець: вул. 1-го Травня, 17-го Травня, Б.Хмельницького, Воля, Гагаріна, Жовтнева, Залізнична, пр. Зеленої, Ковельська, Косачів, Космонавтів, Л.Українки, Лісова, Лугова, Миру, пр. Мічуріна, Молодіжна, пр. Новий, Садова, Спортивна, Шевченка, Шкільна;
с.Довгоноси: вул. 40 Років Перемоги, І.Франка, Лісова, Мічуріна;
с. Черкаси: військова частина, вул. Лісова;
м.Ковель: вул. Варшавська, Відродження.
За вказаними адресами мешкає 1470 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться 19 липня, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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