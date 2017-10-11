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Укрзалізниця пустила додатковий поїзд на море

Укрзалізниця пустила додатковий поїзд на море
Для забезпечення підвищеного попиту на перевезення залізничним транспортом до узбережжя Чорного моря Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 233/234 Київ – Одеса.

З Києва та Одеси поїзд курсуватиме 14, 16, 21, 23, 28 та 30 липня і 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 та 31 серпня, - повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Зі столиці поїзд вирушатиме о 08:03 та прибуватиме до Одеси о 18:12. Зворотно відправлятиметься об 11:17 та прибуватиме до Києва о 20:43.

Поїзд робитиме зупинки в Козятині, Вінниці, Жмеринці, Подільську.

Загалом у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачили курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів до Одеси.

Квитки на зазначений поїзд вже можна придбати у залізничних касах та у системі онлайн-продажу.

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Теги: Укрзалізниця, море, поїзд
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