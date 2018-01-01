У Світязі втопився волинянин
Сьогодні, 16:30
В озері Світязь, поблизу пляжу пансіонату «Шацькі озера», втопився 22-річний житель Іваничівського району.
Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Хлопець зі знайомими приїхав на відпочинок та пішов купатись. Під час пірнання зник з поля зору. Через 15-20 хвилин його тіло виявили на дні озера на глибині біля 2-х метрів на відстані близько 60 метрів від берега без ознак життя.
Працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого. У ході огляду ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в бюро судово-медичної експертизи.
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Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.
Хлопець зі знайомими приїхав на відпочинок та пішов купатись. Під час пірнання зник з поля зору. Через 15-20 хвилин його тіло виявили на дні озера на глибині біля 2-х метрів на відстані близько 60 метрів від берега без ознак життя.
Працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого. У ході огляду ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в бюро судово-медичної експертизи.
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