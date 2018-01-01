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У Світязі втопився волинянин

У Світязі втопився волинянин
В озері Світязь, поблизу пляжу пансіонату «Шацькі озера», втопився 22-річний житель Іваничівського району.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Хлопець зі знайомими приїхав на відпочинок та пішов купатись. Під час пірнання зник з поля зору. Через 15-20 хвилин його тіло виявили на дні озера на глибині біля 2-х метрів на відстані близько 60 метрів від берега без ознак життя.

Працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого. У ході огляду ознак насильницької смерті не виявили. Тіло направили в бюро судово-медичної експертизи.

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Теги: Світязь, смерть
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