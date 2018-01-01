Смерть на підводі: на Волині відпустили винуватця аварії





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 5 липня, - пишуть



Виявилося, 18 лютого обвинувачений, керуючи автомобілем марки «Мазда» рухався вулицею Миру неподалік будинку № 10, що у селі Бортяхівка Рожищенського району Волинської області в напрямку села Тихотин, не вжив своєчасних заходів для зменшення швидкості до повної зупинки машини, внаслідок чого зіштовхнувся з гужовою підводою під керуванням чоловіка, яка рухалась в попутному напрямку. Після аварії усі учасники покинули місце події.



Зазначимо, що внаслідок ДТП їздовий впав із гужової підводи, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, 20 лютого був госпіталізований у Рожищенську ЦРЛ, 24 лютого переведений до Волинської обласної клінічної лікарні, де помер у реанімаційному відділенні. Причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалась забоєм головного мозку із крововиливами під оболонки.



Допитаний у судовому засіданні водій «Мазди» свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину.



Син потерпілого в судовому засіданні показав, що ввечері приїхав батько та попросив його розпрягти коня, однак він зробив це лише зранку, тоді і побачив, що підвода дуже пошкоджена. З його слів, батько жалівся лише на біль у плечі та повідомив йому, що потрапив у ДТП. Через два дні він почав скаржитись на біль у голові, тому його відвезли до лікарні, де він через деякий час помер.



Просив не позбавляти обвинуваченого волі у зв'язку з тим, щоб він у подальшому допомагав їм матеріально. Обвинувачений частково відшкодував його родині матеріальну та моральну шкоду.



Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, однак на підставі ст.75 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бортяхівка Рожищенського району водій «Мазди» наїхав на підводу, внаслідок цього їздовий опинився в лікарні, а згодом помер.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 5 липня, - пишуть Волинські новини Виявилося, 18 лютого обвинувачений, керуючи автомобілем марки «Мазда» рухався вулицею Миру неподалік будинку № 10, що у селі Бортяхівка Рожищенського району Волинської області в напрямку села Тихотин, не вжив своєчасних заходів для зменшення швидкості до повної зупинки машини, внаслідок чого зіштовхнувся з гужовою підводою під керуванням чоловіка, яка рухалась в попутному напрямку. Після аварії усі учасники покинули місце події.Зазначимо, що внаслідок ДТП їздовий впав із гужової підводи, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, 20 лютого був госпіталізований у Рожищенську ЦРЛ, 24 лютого переведений до Волинської обласної клінічної лікарні, де помер у реанімаційному відділенні. Причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалась забоєм головного мозку із крововиливами під оболонки.Допитаний у судовому засіданні водій «Мазди» свою вину визнав повністю та не оспорював фактичних обставин злочину.Син потерпілого в судовому засіданні показав, що ввечері приїхав батько та попросив його розпрягти коня, однак він зробив це лише зранку, тоді і побачив, що підвода дуже пошкоджена. З його слів, батько жалівся лише на біль у плечі та повідомив йому, що потрапив у ДТП. Через два дні він почав скаржитись на біль у голові, тому його відвезли до лікарні, де він через деякий час помер.Просив не позбавляти обвинуваченого волі у зв'язку з тим, щоб він у подальшому допомагав їм матеріально. Обвинувачений частково відшкодував його родині матеріальну та моральну шкоду.Відтак, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, однак на підставі ст.75 КК України звільнив від призначеного покарання, якщо протягом 3 років він не вчинить нового злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію