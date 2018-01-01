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17 липня на Волині: гортаючи календар

17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Андрій Турак (на фото), волинський письменник, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Луцька Йосип Струцюк, журналістки, прес-секретаря Волинського ОУЛМГ Світлани Думської, громадський активіст, підприємець Олександр Ніколайчук.

Також день народження 17 липня у поетеси Олени Пашук, громадської активістки Анни Рекретюк та журналістів Світлани Зозулі і Павла Переведенця.

Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоровя, довголіття, невичерпного натхнення для плідної праці.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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