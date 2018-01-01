Позитивні ляльки прославили майстриню з Луцька
Сьогодні, 21:49
Луцька майстриня Іванка Морем стала знаменитістю завдяки позитивним лялькам-портретам, які створює власноруч.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Україна».
Позитивні та усміхнені іграшки прославили майстриню з Луцька, які вона створює за фото. Ляльки Іванки Морем нині в колекціонерів із понад 20 країн світу.
Навіть голлівудський актор Джаред Лето похвалив дівчину. Як за допомогою дротиків, тканини та ниток створити оригінальну іграшку — у відео.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Україна».
Позитивні та усміхнені іграшки прославили майстриню з Луцька, які вона створює за фото. Ляльки Іванки Морем нині в колекціонерів із понад 20 країн світу.
Навіть голлівудський актор Джаред Лето похвалив дівчину. Як за допомогою дротиків, тканини та ниток створити оригінальну іграшку — у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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