Позитивні ляльки прославили майстриню з Луцька

Іванка Морем стала знаменитістю завдяки позитивним лялькам-портретам, які створює власноруч.



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Позитивні та усміхнені іграшки прославили майстриню з Луцька, які вона створює за фото. Ляльки Іванки Морем нині в колекціонерів із понад 20 країн світу.



Навіть голлівудський актор Джаред Лето похвалив дівчину. Як за допомогою дротиків, тканини та ниток створити оригінальну іграшку — у відео.







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