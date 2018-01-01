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Позитивні ляльки прославили майстриню з Луцька

Позитивні ляльки прославили майстриню з Луцька
Луцька майстриня Іванка Морем стала знаменитістю завдяки позитивним лялькам-портретам, які створює власноруч.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Україна».

Позитивні та усміхнені іграшки прославили майстриню з Луцька, які вона створює за фото. Ляльки Іванки Морем нині в колекціонерів із понад 20 країн світу.

Навіть голлівудський актор Джаред Лето похвалив дівчину. Як за допомогою дротиків, тканини та ниток створити оригінальну іграшку — у відео.



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Теги: ляльки, цікаво
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