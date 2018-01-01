У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО

У Ковелі на газон невідома особа викинула купу сміття.Про це повідомили у спільноті Ковель у Facebook."І це все через день на газон викидає одна і та ж особа, що має круте авто, живе небідно, дивлячись на відходи, обгортки різних снікерсів, має малу дитину, бо викинуті памперси розкинути по тротуарам ще допомогають собаки.А от ту молоду людину ніхто порядності не навчив, яка розвитком стоїть на рівні тих вуличних собак", - йдеться у дописі спільноти.