У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
Сьогодні, 12:18
У Ковелі на газон невідома особа викинула купу сміття.
Про це повідомили у спільноті Ковель у Facebook.
"І це все через день на газон викидає одна і та ж особа, що має круте авто, живе небідно, дивлячись на відходи, обгортки різних снікерсів, має малу дитину, бо викинуті памперси розкинути по тротуарам ще допомогають собаки.
А от ту молоду людину ніхто порядності не навчив, яка розвитком стоїть на рівні тих вуличних собак", - йдеться у дописі спільноти.
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Про це повідомили у спільноті Ковель у Facebook.
"І це все через день на газон викидає одна і та ж особа, що має круте авто, живе небідно, дивлячись на відходи, обгортки різних снікерсів, має малу дитину, бо викинуті памперси розкинути по тротуарам ще допомогають собаки.
А от ту молоду людину ніхто порядності не навчив, яка розвитком стоїть на рівні тих вуличних собак", - йдеться у дописі спільноти.
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