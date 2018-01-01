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У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО

У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі на газон невідома особа викинула купу сміття.


Про це повідомили у спільноті Ковель у Facebook.

"І це все через день на газон викидає одна і та ж особа, що має круте авто, живе небідно, дивлячись на відходи, обгортки різних снікерсів, має малу дитину, бо викинуті памперси розкинути по тротуарам ще допомогають собаки.

А от ту молоду людину ніхто порядності не навчив, яка розвитком стоїть на рівні тих вуличних собак", - йдеться у дописі спільноти.

У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО

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Теги: сміття, Ковель
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