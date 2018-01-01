вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО

Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко оглянув реконструкцію пляжу у селі Світязь та залишився задоволеним ходом робіт.

Про це йдеться у дописі на сторінці посадовця у мережі Facebook.

Голова ОДА відвідав Шацький район 19 липня та, попри грозу, завітав і на пляж села Світязь.

Тут тривають роботи з облаштування центрального пляжу. Частина території уже впорядкована. Також до нового сезону провели генеральне прибирання 9 рекреаційних об’єктів та реконструювали 2 наметові містечка. Посадоіець задоволений ходом робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, Світязь, пляж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сильні духом: у Луцьку стоячи аплодували атовцям, які змагались на стадіоні
Сьогодні, 14:36
Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі
Сьогодні, 13:00
За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
Сьогодні, 12:40
На Волині після застілля чоловік з білою гарячкою підпалив хлів
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Пляж по-новому: на Світязі відновлюють відпочинкову зону. ФОТО Пляж по-новому: на Світязі відновлюють відпочинкову зону. ФОТО
24 червень, 13:27
Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі Тільки свиней пасти, - Савченко про пляжі на Світязі
13 червень, 10:59
У селі Світязь на пляжі заборонили торгові точки У селі Світязь на пляжі заборонили торгові точки
07 червень, 17:00
Такого бомжатника я давно не бачив, – Савченко про волинський пляж Такого бомжатника я давно не бачив, – Савченко про волинський пляж
07 травень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сильні духом: у Луцьку стоячи аплодували атовцям, які змагались на стадіоні
Сьогодні, 14:36
 0
Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО
Сьогодні, 13:45
 0
Багаття посеред вулиці: лучанин палив гілки просто на дорозі
Сьогодні, 13:00
 0
За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині після застілля чоловік з білою гарячкою підпалив хлів
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8