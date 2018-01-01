Савченко побував на волинському пляжі. ФОТО

Олександр Савченко оглянув реконструкцію пляжу у селі Світязь та залишився задоволеним ходом робіт.



Про це йдеться у дописі



Голова ОДА відвідав Шацький район 19 липня та, попри грозу, завітав і на пляж села Світязь.



Тут тривають роботи з облаштування центрального пляжу. Частина території уже впорядкована. Також до нового сезону провели генеральне прибирання 9 рекреаційних об’єктів та реконструювали 2 наметові містечка. Посадоіець задоволений ходом робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної державної адміністраціїоглянув реконструкцію пляжу у селі Світязь та залишився задоволеним ходом робіт.Про це йдеться у дописі на сторінці посадовця у мережі Facebook.Голова ОДА відвідав Шацький район 19 липня та, попри грозу, завітав і на пляж села Світязь.Тут тривають роботи з облаштування центрального пляжу. Частина території уже впорядкована. Також до нового сезону провели генеральне прибирання 9 рекреаційних об’єктів та реконструювали 2 наметові містечка. Посадоіець задоволений ходом робіт.

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