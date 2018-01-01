У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО





Частина дороги, що поблизу школи №9, повністю покрита водою, бордюри і тротуари також опинилися під водою.



Перехожі намагаються обійти "озеро", що утворилося. Дехто ж іде вбрід навпростець.



Високий рівень води ускладнив рух вулицею. Дощові "ріки" стікають від вулиці Ярощука униз на Потапова, несучи з собою сміття і бруд.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через негоду затопило вулицю Потапова.Частина дороги, що поблизу школи №9, повністю покрита водою, бордюри і тротуари також опинилися під водою.Перехожі намагаються обійти "озеро", що утворилося. Дехто ж іде вбрід навпростець.Високий рівень води ускладнив рух вулицею. Дощові "ріки" стікають від вулиці Ярощука униз на Потапова, несучи з собою сміття і бруд.

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