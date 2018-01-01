вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через негоду затопило вулицю Потапова.

Частина дороги, що поблизу школи №9, повністю покрита водою, бордюри і тротуари також опинилися під водою.

Перехожі намагаються обійти "озеро", що утворилося. Дехто ж іде вбрід навпростець.

Високий рівень води ускладнив рух вулицею. Дощові "ріки" стікають від вулиці Ярощука униз на Потапова, несучи з собою сміття і бруд.











У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злива, негода, затоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі ледь не втонув киянин
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
Лучан кличуть на інста-прогулянку містом
Сьогодні, 18:25
В Україні запустили платіжний сервіс для активних людей Garmin Pay*
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
Назвали причину потопу після буревію у Луцьку Назвали причину потопу після буревію у Луцьку
26 червень, 09:01
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
21 червень, 20:00
У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО У Луцьку через негоду затопило квартири. ВІДЕО
19 червень, 16:22
20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди 20 волинських рятувальників ліквідовували наслідки негоди
19 червень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову
Сьогодні, 19:41
 0
Волинян просять поділитися досвідом через вирішення ситуації з підмором бджіл
Сьогодні, 19:23
 0
На Світязі ледь не втонув киянин
Сьогодні, 19:19
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 липня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку через зливу затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:55
 0
Медіа
відео
1/8