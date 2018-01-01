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У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*

У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
В дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що в ТРЦ ПортCity, можна придбати картки на розваги. Це не лише чудовий подарунок для малечі, а й хороша економія.

Дитячий розважальний центр «Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. Так, придбавши спеціальні картки можна зекономити кошти й час. До того ж, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.

Пропонуємо Вашій увазі 3 види активних розваг:

«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.
«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.
«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.

Тобто, чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.

Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.
У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*

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Теги: ПортCity, FigliMigli
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