У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*

В дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що в ТРЦ ПортCity, можна придбати картки на розваги. Це не лише чудовий подарунок для малечі, а й хороша економія.Дитячий розважальний центр «Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. Так, придбавши спеціальні картки можна зекономити кошти й час. До того ж, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.Пропонуємо Вашій увазі 3 види активних розваг:«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.Тобто, чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.