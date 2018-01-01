У «Figli Migli» можна зекономити на розвагах для дитини*
Сьогодні, 10:13
В дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що в ТРЦ ПортCity, можна придбати картки на розваги. Це не лише чудовий подарунок для малечі, а й хороша економія.
Дитячий розважальний центр «Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. Так, придбавши спеціальні картки можна зекономити кошти й час. До того ж, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.
Пропонуємо Вашій увазі 3 види активних розваг:
«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.
«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.
«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.
Тобто, чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.
Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.
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Дитячий розважальний центр «Figli Migli» пропонує три пакети розваг для малечі. Так, придбавши спеціальні картки можна зекономити кошти й час. До того ж, дитина може сама обирати де і коли їй гратися.
Пропонуємо Вашій увазі 3 види активних розваг:
«MAXI» – 650 грн, дозволяє зіграти 100 ігор за ціною 6,5 грн за гру.
«Energi» – 330 грн, дозволяє зіграти 40 ігор за ціною 8,25 грн за гру.
«Turbo» – 225 грн, дозволяє зіграти 25 ігор за ціною 9 грн за гру.
Тобто, чим більше ігор – тим дешевше вони обійдуться батькам.
Придбати пакетні розваги можна у адміністраторів дитячого розважального центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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