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Луцькі медзаклади стали комунальними підприємствами

Луцькі медзаклади стали комунальними підприємствами
У Луцьку низку медичних закладів «переформатували» у комунальні підприємства.

Відповідні рішення ухвалили під час сесії Луцькради 25 липня.

Депутати проголосували за створення комунальних підприємств
«Луцька міська клінічна лікарня», «Луцький міський клінічний пологовий будинок», «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», «Луцька міська дитяча поліклініка», «Луцький центр первинної медичної допомоги», «Луцький центр первинної медичної допомоги №1», «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2» та «Луцький центр первинної медичної допомоги № 3».

Вказані підприємства створили шляхом реорганізації через перетворення юридичних осіб публічного права закладів, на базі яких їх створюють. Водночас, депутати затвердили статути підприємства та визначили, що підприємства є правонаступниками усіх прав комунальних закладів.

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Теги: Луцьк, медзаклади
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