У Луцьку діти змушені йти до школи через зарослі борщівника. ФОТО
Сьогодні, 10:22
У Луцьку, на вулицях Боженка та Мамсурова, люди скаржаться на зарослі борщівника, повз які в школи ходять діти.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.
«До мене сьогодні звернулись мешканці вулиць Боженка та Мамсурова,
які стурбовані просто зарослями борщівника на єдиній доріжці проходу від школи 20 до даних вулиць», - пише депутат.
Він зазначає, що це – велика проблема для мешканців району.
Микола Романюк зауважив, що жителі обурені ігноруванням проблеми у ЖКГ №2 та просять посприяти у вирішенні проблеми.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Микола Романюк.
«До мене сьогодні звернулись мешканці вулиць Боженка та Мамсурова,
які стурбовані просто зарослями борщівника на єдиній доріжці проходу від школи 20 до даних вулиць», - пише депутат.
Він зазначає, що це – велика проблема для мешканців району.
Микола Романюк зауважив, що жителі обурені ігноруванням проблеми у ЖКГ №2 та просять посприяти у вирішенні проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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