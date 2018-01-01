У Луцьку діти змушені йти до школи через зарослі борщівника. ФОТО

У Луцьку, на вулицях Боженка та Мамсурова, люди скаржаться на зарослі борщівника, повз які в школи ходять діти.Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат«До мене сьогодні звернулись мешканці вулиць Боженка та Мамсурова,які стурбовані просто зарослями борщівника на єдиній доріжці проходу від школи 20 до даних вулиць», - пише депутат.Він зазначає, що це – велика проблема для мешканців району.Микола Романюк зауважив, що жителі обурені ігноруванням проблеми у ЖКГ №2 та просять посприяти у вирішенні проблеми.