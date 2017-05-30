вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО

«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО
Луцький журналіст і редактор Юрій Ричук показав, як вигдядає велодоріжка Луцьк-Жидичин, котру звели близько трьох років тому.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Велосипедна доріжка на Жидичин впирається в стіну кущів. Чи їде хтось звідти і на якій швидкості - побачиш, хіба злізши з ровера і обережно вистромивши голову на дорогу", - зауважив Юрій Ричук.

Нагадаємо, під час капітального ремонту автомобільної дороги Луцьк-Жидичин-Кульчин-Клепачів на ділянці Луцьк-Жидичин у 2015 році почали будувати велодоріжку.
«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО
«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велодоріжка, Луцьк-Жидичин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від танцюриста до пауерліфтера: історія життя луцького тренера. ФОТО
Сьогодні, 11:00
«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО
Сьогодні, 10:19
У місті на Волині вночі масово крадуть люки
Сьогодні, 09:40
Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Сьогодні, 09:12
Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
Сьогодні, 08:26
Схожі новини
У Нововолинську просять облаштувати велодоріжки У Нововолинську просять облаштувати велодоріжки
30 травень, 2017, 10:27
У волинському місті облаштували першу велодоріжку У волинському місті облаштували першу велодоріжку
21 квітень, 2017, 12:44
У Луцьку відновили реконструкцію проспекту Соборності У Луцьку відновили реконструкцію проспекту Соборності
28 березень, 2017, 19:17
На Волині побудували велодоріжку, яка впирається у хрест. ФОТО На Волині побудували велодоріжку, яка впирається у хрест. ФОТО
12 травень, 2016, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від танцюриста до пауерліфтера: історія життя луцького тренера. ФОТО
Сьогодні, 11:00
 0
«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО
Сьогодні, 10:19
 0
У місті на Волині вночі масово крадуть люки
Сьогодні, 09:40
 0
Фотограф показав магічні світлини кривавого місяця над Луцьком
Сьогодні, 09:12
 0
Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8