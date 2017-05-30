«Впирається в стіну кущів», – журналіст про велодоріжку Луцьк-Жидичин. ФОТО
Сьогодні, 10:19
Луцький журналіст і редактор Юрій Ричук показав, як вигдядає велодоріжка Луцьк-Жидичин, котру звели близько трьох років тому.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Велосипедна доріжка на Жидичин впирається в стіну кущів. Чи їде хтось звідти і на якій швидкості - побачиш, хіба злізши з ровера і обережно вистромивши голову на дорогу", - зауважив Юрій Ричук.
Нагадаємо, під час капітального ремонту автомобільної дороги Луцьк-Жидичин-Кульчин-Клепачів на ділянці Луцьк-Жидичин у 2015 році почали будувати велодоріжку.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Велосипедна доріжка на Жидичин впирається в стіну кущів. Чи їде хтось звідти і на якій швидкості - побачиш, хіба злізши з ровера і обережно вистромивши голову на дорогу", - зауважив Юрій Ричук.
Нагадаємо, під час капітального ремонту автомобільної дороги Луцьк-Жидичин-Кульчин-Клепачів на ділянці Луцьк-Жидичин у 2015 році почали будувати велодоріжку.
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