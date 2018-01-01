На Волині бус на смерть збив пішохода





Інцидент трапився учора, 29 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.



За даним фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Діброва Горохівського району автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 44-річний мешканець Горохова, здійснив наїзд на 67-річного жителя району. Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці пригоди.Інцидент трапився учора, 29 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.За даним фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

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