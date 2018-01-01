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На Волині бус на смерть збив пішохода

На Волині бус на смерть збив пішохода
В селі Діброва Горохівського району автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 44-річний мешканець Горохова, здійснив наїзд на 67-річного жителя району. Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці пригоди.

Інцидент трапився учора, 29 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За даним фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.




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Теги: аварія, смерть, пішохід
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