На Волинь не пускатимуть «чуже» сміття
Сьогодні, 13:40
На Волині запровадили контроль над ввезенням сміття з інших регіонів.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, що останнім часом не було випадків, коли сміття завозили з інших територій в область.
Однак, за його словами, це питання потрібно контролювати.
«Є випадки у наших сусідніх регіонах, коли сміття везуть, оминаючи Волинь. Тому такі випадки потрібно відслідковувати і реагувати на них», - додав очільник краю.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, що останнім часом не було випадків, коли сміття завозили з інших територій в область.
Однак, за його словами, це питання потрібно контролювати.
«Є випадки у наших сусідніх регіонах, коли сміття везуть, оминаючи Волинь. Тому такі випадки потрібно відслідковувати і реагувати на них», - додав очільник краю.
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