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На Волинь не пускатимуть «чуже» сміття

На Волинь не пускатимуть «чуже» сміття
На Волині запровадили контроль над ввезенням сміття з інших регіонів.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, що останнім часом не було випадків, коли сміття завозили з інших територій в область.

Однак, за його словами, це питання потрібно контролювати.

«Є випадки у наших сусідніх регіонах, коли сміття везуть, оминаючи Волинь. Тому такі випадки потрібно відслідковувати і реагувати на них», - додав очільник краю.

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Теги: сміття, благоустрій, Олександр Савченко
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