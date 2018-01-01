На Волинь не пускатимуть «чуже» сміття

На Волині запровадили контроль над ввезенням сміття з інших регіонів.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Голова Волинської ОДАрозповів, що останнім часом не було випадків, коли сміття завозили з інших територій в область.Однак, за його словами, це питання потрібно контролювати.«Є випадки у наших сусідніх регіонах, коли сміття везуть, оминаючи Волинь. Тому такі випадки потрібно відслідковувати і реагувати на них», - додав очільник краю.